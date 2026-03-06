16 C
Firenze
venerdì 6 Marzo 2026
Guerra Iran e costi energetici, summit Lega con Salvini. Crippa: “Al lavoro per misure ad hoc per famiglie e imprese”

Andrea Crippa, deputato, commissario Lega Toscana, al vertice del partito con Matteo Salvini: "Presenteremo una serie di mirati emendamenti sul tema al Decreto già in essere"

PoliticaPrimo Piano
CINZIA GORLA
Guerra Iran e costi energetici, summit Lega con Salvini. Crippa:
Nella foto, Andrea Crippa, deputato, commissario Lega Salvini Toscana (Foto Ufficio stampa Lega Salvini)
Summit Lega su guerra e costi energetici con il leader Matteo Salvini, vicepremier, venerdì 6 marzo. Con Salvini, i vertici del partito con i ministri dell’Economia Giancarlo Giorgetti e degli Affari regionali, Roberto Calderoli. Il responsabile dei dipartimenti, Armando Siri, il senatore Roberto Marti, Luca Sammartino, già vicepresidente Regione Sicilia, il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, il capo delegazione in Ue, Paolo Borchia in video collegamento, come Zaia e Stefani, presidente Regione Veneto.

E il deputato Andrea Crippa, già vice di Salvini in Lega, attuale commissario Lega Toscana. 

Il punto di Andrea Crippa: “Vista la difficile situazione internazionale in aree del Mondo importanti dal punto di vista della produzione energetica, il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, ha riunito quest’oggi i vertici del partito per mettersi immediatamente al lavoro su uno specifico pacchetto di misure ad hoc che vadano a preservare adeguatamente famiglie ed imprese, a difesa, quindi, del consumatore finale e delle aziende italiane e toscane. Occorre, infatti, fare di tutto per scongiurare eventuali aumenti o deleterie speculazioni. Per tale motivo, la Lega presenterà, altresì, una serie di mirati emendamenti sul tema al Decreto già in essere. È fondamentale, infatti, come detto, che la situazione geopolitica attuale non vada ad incidere pesantemente su cittadini ed imprenditori, compresi quelli del comparto agricolo. Diversi i settori che potrebbero essere colpiti da potenziali incrementi di costo che coinvolgerebbero direttamente la popolazione: tra questi, ad esempio, quello dei trasporti pubblici. Parimenti, si rinnova l’impegno ad accelerare sull’energia nucleare”.

© Riproduzione riservata

