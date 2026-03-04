M5S Toscana, Pierazzi nuovo coordinatore. Irene Galletti: “Lascio per dedicarmi a dossier strategici nostra Regione”

Tommaso Pierazzi è il nuovo coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Toscana. Pierazzi, coordinatore provinciale M5S Arezzo, riceve il testimone da Irene Galletti, consigliera regionale, componente Ufficio presidenza Consiglio regionale della Toscana, presidente Stefania Saccardi, nonché presidente commissione regionale politiche europee e relazioni internazionali.

Tommaso Pierazzi “chiamato a guidare il Movimento in Toscana in una fase di rinnovamento e rilancio”.

Irene Galletti: “Concludo questo incarico con profonda gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito a far crescere il Movimento in Toscana, soprattutto verso il presidente Giuseppe Conte e la vicepresidente Paola Taverna per la fiducia che mi hanno riconosciuto in questi anni densi di sfide. I miei nuovi incarichi mi impongono, per senso di responsabilità, di lasciare il ruolo precedente per potermi dedicare pienamente a dossier strategici per la nostra Regione, a partire dalla definizione dei nuovi fondi strutturali europei per il settennato 2028-2034 che sono decisivi per affrontare l’attuale congiuntura economica, tutelare il lavoro e rispondere alle nuove fragilità sociali. I dati più recenti sulle nuove povertà sono infatti allarmanti: il 4,9% delle famiglie toscane vive oggi sotto la soglia di povertà assoluta, molte delle quali con figli minorenni a carico.

Come Movimento 5 Stelle, in questa fase storica cruciale e da forza di maggioranza, abbiamo il dovere di concentrare ogni energia per dare risposte concrete e tempestive ai cittadini. Il passaggio di consegne a Tommaso Pierazzi, che già nel 2020 ha avuto un ruolo analogo come facilitatore, si inserisce con grande armonia nel nostro percorso interno: averlo alla guida in questo momento di rinnovamento è per me e per tutto il M5S una garanzia di serietà e capacità, e ne sono molto felice”.

Tommaso Pierazzi: “Ringrazio il presidente Giuseppe Conte per la fiducia riconosciutami a seguito dell’impegno costante di questi anni sui territori. Un ringraziamento speciale va anche a Irene Galletti per aver guidato il Movimento 5 Stelle in Toscana, una regione estesa e complessa, con dedizione e senso di responsabilità. L’incarico di coordinatore regionale è un compito che svolgerò con attenzione e passione, ma soprattutto con responsabilità. Voglio fin da ora ringraziare la comunità toscana del Movimento 5 Stelle: sarà fondamentale il supporto di tutte e tutti per valorizzare e far crescere il nostro progetto politico in una regione importante e strategica, dove siamo chiamati a rafforzare la nostra presenza e il nostro impegno al servizio dei territori e delle persone”.