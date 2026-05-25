Prato e Pistoia al campo largo al primo turno con Matteo Biffoni e Giovanni Capecchi

FIRENZE – Elezioni amministrative, avanza il campo largo in Toscana.

A Prato e Pistoia netta vittoria (per Prato lo hanno detto da subito exit poll e proiezioni) con Matteo Biffoni e Giovanni Capecchi. Ad Arezzo sarà ballottaggio fra Comanducci del centrodestra e Ceccarelli del centrosinistra con Marco Donati, appoggiato dai centristi, ago della bilancia.

Nei centri più grossi a Viareggio sarà ballottaggio fra Sara Grilli, che rappresenta la continuità e Federica Maineri del cantiere di centrosinistra con l’esclusione dell’ex presidente della Fondazione Carnevale ed ex assessora regionale Marialina Marcucci.

A Cascina Massimiliano Betti confermato al primo turno davanti a Donatella Legnaioli e Dario Rollo. A Sesto Fiorentino vince Damiano Sforzi del campo largo oltre il 60 per cento su Stefania Papa e Beatrice Corsi che si giocano il secondo posto. Vince David Ermini al primo turno a Figline Incisa Valdarno, doppiando il candidato di centrodestra Enrico Venturi.

Barbara Belcari è la nuova sindaca di Sorano, in provincia di Grosseto con Rinnovamento Comune, Dino Cordio è il nuovo sindaco di Uzzano con Democratici per Uzzano.

Armando Giovannoni è il nuovo sindaco di Sillano Giuncugnano, piccolo comune della Garfagnana. Pieve Fosciana sceglie la continuità con Luciano Angelini così come Coreglia dove arriva un plebiscito per Marco Remaschi.

A Orciano Pisano vince Enrico Grechi con il 94.34% alla guida di Uniti per Orciano. A Fauglia il nuovo primo cittadino è Carlo Carli di Fauglia Democratica. Prende il posto del neoconsigliere regionale Alberto Lenzi. Ha superato di 37 voti Thomas D’Addona della civica Insieme per Fuglia e Riccardo Froli. Calci incorona il centrosinistra con Valentina Ricotta, che va oltre il 65 per cento.

Maria Ida Bessi sarà la sindaca del più piccolo comune della Toscana, Capraia Isola.

A Pontremoli il sindaco è Pietro Camillo Cocchi di Cara Puntremal con il 69,90 per centyo contro Elena Battaglia di Pontremoli Bene Comune. Al centrosinistra il comune di Montignoso con Alberto Nardi Perna con oltre il 73 per cento. Raccoglie l’eredità dell’attuale consigliere regionale Gianni Lorenzetti e supero Pier Giuseppe Cagetti di Uniti per Montignoso. A Villafranca Lunigiana vince Abramo Filippo Bellesi di Villafranca Libera con il 56,53 per cento, davanti a Vincenzo Milazzo

Il sindaco di Lucignano è Juri Sicuranza di Futuro Lucignano, con oltre il 65 per cento, davanti a Matteo Ferracani di Lucignano Adesso.