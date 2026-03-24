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Referendum, Petrucci (Fdi): “Ora una riflessione su cosa non ha funzionato”

Il vicepresidente del consiglio regionale: "Il nostro obiettivo resta cambiare l'Italia e non ci tiriamo indietro"

Politica
REDAZIONE
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Consiglio regionale Toscana: Landi lascia vicepresidenza. Petrucci nuovo vicepresidente
Nella foto, Diego Petrucci, neo vicepresidente Consiglio regionale della Toscana (Foto Fb Diego Petrucci)
Meno di 1 ' di lettura

FIRENZE – “Era giusto provarci. Il nostro obiettivo resta cambiare l’Italia e non ci tiriamo indietro. Resta il rammarico per un’occasione persa di modernizzare la Nazione, ma rispettiamo la sovranità popolare”. La pensa così il vicepresidente del consiglio regionale toscano e consigliere regionale FdI Diego Petrucci.

“Il governo – dice Petrucci – ha onorato il programma elettorale rimettendo la scelta ai cittadini. Ora le prossime settimane siano di approfondimento e riflessione su cosa non ha funzionato, in particolar modo nella nostra Regione”.

© Riproduzione riservata

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