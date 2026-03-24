Referendum, Petrucci (Fdi): “Ora una riflessione su cosa non ha funzionato”

FIRENZE – “Era giusto provarci. Il nostro obiettivo resta cambiare l’Italia e non ci tiriamo indietro. Resta il rammarico per un’occasione persa di modernizzare la Nazione, ma rispettiamo la sovranità popolare”. La pensa così il vicepresidente del consiglio regionale toscano e consigliere regionale FdI Diego Petrucci.

“Il governo – dice Petrucci – ha onorato il programma elettorale rimettendo la scelta ai cittadini. Ora le prossime settimane siano di approfondimento e riflessione su cosa non ha funzionato, in particolar modo nella nostra Regione”.