Regionali 2025, Giani: “Il campo largo è realtà. Insieme per una Toscana progressista”

Regionali Toscana, dopo l’ok M5S di Conte a Giani bis con voto online e dopo l’acclamazione Pd, Eugenio Giani, candidato presidente centrosinistra, fa il punto programmatico di campo largo centrosinistra. Un campo largo con Giani bis candidato presidente Pd, M5S, Italia Viva, Azione, Socialisti Italiani, Repubblicani, +Europa, Alleanza Verdi Sinistra.

Giani: “Il Movimento 5 Stelle, attraverso una consultazione popolare, ha superato un’incertezza che sembrava resistere fino all’ultimo. Con un’ampia maggioranza – circa 1.500 voti favorevoli contro circa 1.000 contrari – ha dato il via a un percorso condiviso per la stesura di un programma, aprendo così la strada al confronto e alla definizione di una coalizione larga. La nostra coalizione parte dalle forze più moderate e riformiste del centrosinistra – come Italia Viva, Azione, i Socialisti italiani, i Repubblicani, +Europa – passando per la posizione centrale del Partito Democratico, fino ad arrivare ad Alleanza Verdi e Sinistra e, appunto, al Movimento 5 Stelle. La mia candidatura, ufficializzata per acclamazione dalla direzione regionale del Partito Democratico, rappresenta quindi il punto di sintesi di questo campo largo. Naturalmente, continuo a mantenere il mio ruolo istituzionale, ma non appena saranno definite le date ufficiali delle elezioni, potremo avviare la fase più propriamente politico-elettorale”.

Poi il candidato presidente centrosinistra sulla data del voto: “Lunedì 11 agosto si riunirà la giunta regionale, che dovrà affrontare numerosi provvedimenti amministrativi in corso. Proprio per questo, abbiamo ritenuto opportuno non anticipare la formalizzazione della data elettorale. Subito dopo, però, prepareremo i decreti e scioglieremo le ultime riserve. Io mi ero già espresso sulla data del 12 ottobre, e quella resta l’opzione più probabile”.

Giani: “È vero su alcuni temi ci sono state differenze, ma spesso si tratta di divergenze legate più al contesto temporale che non a un’opposizione di principio. Faccio un esempio: cinque anni fa, uno dei punti di frizione con il Movimento 5 Stelle era l’alta velocità, il cui progetto era fermo a causa di varie criticità. Oggi, invece, quel tema è superato: i lavori sono in corso, le talpe hanno già scavato oltre due chilometri in entrambe le direzioni. Ciò che era allora divisivo è oggi una realtà consolidata e accettata, perché porta risultati concreti. Lo stesso vale per l’aeroporto: la nuova pista a Peretola è già stata approvata dagli organi regionali e il progetto è ora all’esame a Roma, in fase di Valutazione di Impatto Ambientale e Conferenza dei Servizi. Non siamo quindi di fronte a un progetto da ideare ex novo, ma a un’opera già avviata. Valuteremo insieme, passo dopo passo, come proseguire, tenendo conto anche delle diverse sensibilità. Per il resto, noto una forte convergenza su tanti temi: pensiamo alla legge regionale sul fine vita, a quella che prevede 9 euro come salario minimo e un incentivo per le aziende che collaborano con la Regione, o alla legge sulla Toscana diffusa”.

Sottolinea Giani: “In questi ultimi sei mesi, su molte questioni ci siamo trovati pienamente allineati, in particolare sui temi ambientali, che sono da sempre centrali per il Movimento 5 Stelle. Sulle energie rinnovabili, ad esempio, condividiamo la necessità di investire in impianti che riducano la dipendenza dal carbone. Anche sulla gestione dell’acqua pubblica, la mia posizione è da sempre chiara: deve restare un bene collettivo, gestito dal pubblico e non soggetto alle speculazioni di utility private. E poi il lavoro: dobbiamo costruire politiche che non lascino indietro nessuno. I disoccupati devono poter contare almeno su un sostegno legato alla formazione, per rientrare nel mondo del lavoro. Sono convinto che, su questi pilastri, si possa costruire una Toscana progressista, governata da una coalizione larga e coesa”.