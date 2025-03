Getting your Trinity Audio player ready...

Regionali 2025, Lega Toscana: “Vannacci è il benvenuto”

“L’onorevole Vannacci è il benvenuto nella Lega Toscana, ha preso mezzo milione di voti e lo rispettiamo molto. Crediamo che il suo contributo sia utile e ci aspettiamo che faccia presto la tessera della Lega”.

Così Luca Baroncini, segretario regionale Lega dopo lo strappo del generale Roberto Vannacci, europarlamentare eletto indipendente con la Lega.

Vannacci ha puntato il dito contro la Lega Salvini all’indomani dell’annuncio di Elena Meini candidata presidente per le regionali. “Meini non è la mia candidata presidente”.

Meini, consigliera regionale, va detto, uno dei candidati presidente messi sul tavolo dal centrodestra per le regionali Toscana 2025. Con Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, segretario regionale FdI. E per Forza Italia Deborah Bergamini, deputata, vice segretaria nazionale del partito, e Marco Stella, consigliere regionale, segretario regionale Forza Italia.

Baroncini, reduce dal direttivo Lega Toscana: “Elena Meini sta facendo un lavoro eccezionale e la ringraziamo e supportiamo. Il clima nel centrodestra è sereno e saremo uniti alle elezioni regionali e non solo, come al governo del Paese. Stiamo ragionando di temi e questo è molto positivo, mentre la sinistra sta ragionando solo di campo largo o stretto”.

Giani, presidente Regione Toscana, Pd, centrosinistra, che allunga oltre il 50% rispetto a un Tomasi che però risulta nettamente avanti Stella e Meini in termini di fiducia e conoscenza. E con un Vannacci che in ipotesi propria lista è fotografato dal sondaggio, realizzato tra 18 e 20 febbraio, al 4%, non così lontano dal 5,5% Lega, sempre in chiave sondaggio.

Baroncini: “L’8-9 marzo organizzeremo come nel resto d’Italia gazebo utili a ricordare le nostre battaglie sia al governo che in consiglio regionale e sarà anche l’occasione per iscriversi alla Lega.

Il tesseramento 2024 è andato molto bene, registrando un +14% di iscritti al movimento in Toscana e vogliamo proseguire nella crescita.

Un recente sondaggio vede la Lega crescere dello 0,5% rispetto al precedente di un mese fa e questo ci lascia ben sperare per il futuro e dimostra che stiamo lavorando al massimo dell’impegno”.