Regionali Toscana 2025, Giani allunga. Tomasi batte Stella e Meini. Vannacci quasi quanto Lega

Secondo sondaggio Emg per Toscana Tv sulle elezioni regionali in Toscana. Dopo il primo sondaggio di gennaio, il secondo sondaggio realizzato tra 18 e 20 febbraio scorsi su un campione di mille toscani (70% metodo Cati, 30% Cami) non solo vede il presidente in carica Eugenio Giani, Pd, centrosinistra, nettamente in testa. Ma Giani allunga portandosi al 52% nelle intenzioni di voto. Considerando in coalizione il M5S, Giani salirebbe al 55.5%

Il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, Fratelli d’Italia, al 38.5% nelle intenzioni di voto.

Roberto Vannacci con una sua lista è dato al 4%, non così distante dal 5.5% a cui è data la Lega Salvini con cui il generale è stato eletto europarlamentare a Bruxelles. E contro la quale si è dichiarato rispetto alla scelta della candidata presidente Regione Toscana di partito Elena Meini.

Con un centrosinistra nelle intenzioni di voto dato al 51%: Pd 33.5%, Avs 7%, Italia Viva 4.5%, Azione 2%, +Europa 1%, Lista civica 3%. Senza includere in coalizione il Movimento 5 Stelle che intanto sale al 6%.

Con un centrodestra nelle intenzioni di voto dato al 40%. Con FdI 23%, Forza Italia 7%, Lega 5.5%, Noi Moderati 2%, lista civica 2.5%

Tomasi nettamente primo nel sondaggio in un centrodestra frammentato in termini di papabili candidati presidente di Regione Toscana, con Forza Italia che ha annunciato Marco Stella e Deborah Bergamini e Lega che ha annunciato Meini.

Nel sondaggio in area centrodestra non è presa in considerazione la deputata Bergamini, vicesegretaria nazionale FI, ma con Stella e Meini sono presi in considerazione il consigliere regionale Giovanni Galli, Lega, ex portiere Fiorentina e campione del mondo. E Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto.

E se Giani in termini di conoscenza è dato al 67% e al 39% in termini di fiducia, questa la fotografia del sondaggio nel centrodestra. Tomasi 47% conoscenza e 14% fiducia. Galli 35% conoscenza e 14% fiducia. Vannacci 44% conoscenza e 12% fiducia. Stella 24% conoscenza e 8% fiducia. Meini 22% conoscenza e 5% fiducia. Vivarelli Colonna conoscenza 24% e 6% fiducia.