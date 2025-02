Getting your Trinity Audio player ready...

Regionali Toscana 2025, Giani: “Ricandidarmi? Aspetto che la candidatura venga ufficializzata da Pd”.

Così Eugenio Giani, Pd, presidente Regione Toscana, a ‘Un giorno da pecora’, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Eugenio Giani al Festival di Sanremo in platea con la moglie e il figlio: “Carlo Conti è un amico. Ci tenevo a vedere Carlo a Sanremo, una grande esperienza. Essere presenti all’Ariston crea una situazione da film. Ho scoperto che il festival è nato in Toscana, nel 1948 e 1949 a Viareggio. Portarlo in Toscana? Il festival sta bene a Sanremo. Ma la Toscana è parte del festival. Per chi ho tifato? Avevo due persone nel cuore: Simone Cristicchi e Lucio Corsi”.

Sulla legge fine vita approvata dal Consiglio regionale della Toscana: “La svolta è stata la sentenza della Corte Costituzionale del 2019, che ha indicato il percorso medicalmente assistito come un percorso che in Italia si può fare. La sentenza chiedeva una legge al Parlamento per disciplinare tutto questo. In sei anni il Parlamento non l’ha fatto. Abbiamo voluto una legge che desse senso a questa sentenza discipliando in modo oggettivo scadenze, termini e procedure. Siamo stati la prima regione in Italia. Tornare indietro? No, assolutamente”.

Giani sulle elezioni regionali: “Quando si vota in Toscana? La costituzione dice che si vota ogni 5 anni, abbiamo votato a settembre 2020, voteremo a settembre/ottobre 2025″

Su una sua candidatura presidente centrosinistra per un bis: “Aspetto sempre che candidatura venga ufficializzata dal mio partito. Deve essere un noi noi un io. Ritengo che dopo cinque anni ci siano tanti anni e progetti da portare avanti però io non mi candiderò mai”.

Sui candidati presidenti proposti nel centrodestra per le elezioni regionali in Toscana “E’ la pluralità, la ricchezza della democrazia”.