Regionali Toscana 2025, Tomasi: “Candidatura? Ci penso seriamente”

Regionali Toscana 2025, Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, su una sua candidatura centrodestra per la presidenza della Regione alle elezioni 2025.

Candidatura, va detto, che Fratelli d’Italia porta avanti, ma sulla quale al momento Lega Salvini e Forza Italia frenano. Lega Salvini lanciando le primarie per arrivare al candidato. Forza Italia puntualizzando che nessuno ha ufficializzato Tomasi

Il sindaco di Pistoia mercoledì 18 settembre in assemblea regionale Anci a Firenze.

Tomasi: “Non posso che essere lusingato perché quando i tuoi amici di una vita, che fanno politica con te da anni, e una classe dirigente te lo chiede, mi fa pensare veramente e seriamente alla candidatura. Io credo che lo debbano decidere i nostri organismi politici dei tre partiti qual è lo strumento migliore, purché si parta dalla volontà di competere veramente, e questa c’è vedo tutti molto motivati indipendentemente dalle discussioni interne”.

“Vedo la classe dirigente motivata a fare una battaglia che per noi non è scontata, anzi, per noi è difficilissima. E poi c’è un mondo fuori dal nostro steccato del centrodestra disposto a darci una mano e quindi dobbiamo assolutamente allargare. Lo abbiamo fatto come sindaci a Pisa, Massa, Lucca, Pistoia. Questo mondo di persone, professionisti, liste civiche, ci può dare una mano, questi sono i presupposti su cui dobbiamo lavorare”.

Su come arrivare a scegliere il candidato presidente per le elezioni regionali, Tomasi: “Non ho pregiudizi su nessuno strumento purché condiviso all’interno della coalizione; c’è un tavolo politico con i coordinatori regionali che devono decidere quello ma anche il programma e come si fanno le liste. So che questa discussione oggettivamente è in corso, in modo anche molto serrato e lascio a loro: sono molto rispettoso, diciamo che sono novecentesco, nei partiti ci sono degli organismi legittimati ed eletti che devono metabolizzare al loro interno sennò si rischia di personalizzare”.