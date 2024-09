Getting your Trinity Audio player ready...

Regionali Toscana 2025, Forza Italia: “Nessuno ha ufficializzato Tomasi”.

Regionali Toscana 2025, Forza Italia con il coordinatore regionale Marco Stella su una candidatura di Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, alla presidenza della Regione Toscana: “Il candidato non è detto sia Tomasi. E non è detto che tocchi a Fratelli d’Italia”.

Stella, capogruppo Forza Italia in Consiglio regionale a Toscana Tv intervistato da Andrea Vignolini martedì 3 settembre in ‘Refresh-Rassegna stampa’ sul candidato presidente Regione Toscana per regionali 2025.

Marco Stella: “Ho chiesto una riunione con parlamentari e segretari regionali per indicare il percorso. Noi non cerchiamo un candidato. Cerchiamo un governatore. Siamo convinti che la sfida sia possibile. La battaglia è difficile. Nessuna riserva sul nome di Tomasi. E’ il metodo con cui si arriva alla scelta. Non è detto sia Tomasi. Non è detto tocchi a Fratelli d’Italia. Questa discussione è tutta interna a FdI. Legittimo venga fatta. E’ un onore fare candidato governatore. Aspettiamo di incontrarci. Lo faranno a livello nazionale. Vedremo il nome che sarà. Saremo compatti con il centrodestra unito per dare ai toscani una visione diversa della Toscana rispetto a quello che c’è oggi. Ma il nome ancora non c’è perché non c’è mai stato un incontro. Nessuno ha ufficializzato ai tavoli la candidatura di Tomasi”.

Candidatura di centrodestra che nel 2020 fu della Lega Salvini con l’europarlamentare Susanna Ceccardi, ex sindaca Cascina, sconfitta con l’eletto Eugenio Giani, Pd, centrosinistra.

Lega Salvini che un paio di mesi fa con il direttivo toscano, segretario Luca Baroncini, sindaco di Montecatini sconfitto alle amministrative 2024 da Claudio Del Rosso, centrosinistra, ha lanciato le primarie di centrodestra per il candidato governatore regionali 2025

Proposta Lega col deputato Barabotti, compagno di Ceccardi: “È una proposta di metodo che mettiamo a disposizione dell’intera coalizione e sulla quale vogliamo confrontarci in modo sereno con i nostri alleati”.

Alessandro Tomasi insieme agli altri sindaci di centrodestra di altrettanti capoluoghi in Toscana insieme con ‘Rete civica toscana’.

Rete civica toscana composta da Michele Conti, sindaco di Pisa. Alessandro Ghinelli, sindaco di Arezzo. Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto. Mario Pardini, sindaco di Lucca. Francesco Persiani, sindaco di Massa. Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia. Nicoletta Fabio, sindaca di Siena.

Marco stella sui sette sindaci centrodestra e civismo

: “Civismo è benvenuto. Ma per essere civici non bisogna aver mai fatto politica. Il civico non è il sindaco o l’assessore, è chi non ha mai fatto politica. Chi ha fatto politica fino ad oggi sta nelle liste dei partiti. Su questo siamo irremovibili”