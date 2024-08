Getting your Trinity Audio player ready...

Elly Schlein in Toscana, leader Pd a Campiglia e Abbadia San Salvatore

La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein in Toscana giovedì 29 agosto. Un ritorno per la leader dem un mese dopo essere stata a Pieve Santo Stefano e a Torrita di Siena.

Elly Schlein giovedì 29 agosto alle 16.30 è al giardino del Club71 di Abbadia San Salvatore, provincia di Siena, alla Festa de l’Unità locale. E alle 21.30 all’intervista promossa dall’associazione AmaCampigliaMarittima, in collaborazione con Il Tirreno a Villa Mussio a Campiglia Marittima, provincia di Livorno.

Un ritorno dunque per Elly Schlein, spesso in Toscana. Una presenza costante durante la campagna elettorale amministrative 2024 ed Europee 2024, con risultati importanti per il Pd nella regione.

Un mese fa Schlein alle Feste de l’Unità a Pieve Santo Stefano e Torrita di Siena. A Pieve Santo Stefano anche visita al Piccolo Museo del Diario.