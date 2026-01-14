Sicurezza in Toscana, Crippa: “In arrivo nuovi agenti. Contrasto a criminalità da sempre priorità Lega”

Sicurezza in Toscana, Lega Salvini Toscana con il commissario regionale Andrea Crippa,

deputato: “Accogliamo con grande soddisfazione il previsto arrivo di 228 nuovi agenti della Polizia che rafforzeranno l’organico delle forze dell’ordine in Toscana. Dislocati nelle varie province, andranno, dunque, a potenziare il presidio del territorio, garantendo maggiore sicurezza agli abitanti. Il contrasto alla criminalità è, da sempre, uno degli argomenti principali portati avanti dalla Lega, ad iniziare dal nostro sottosegretario Molteni e questi innesti testimoniano l’impegno nella direzione di salvaguardare l’incolumità dei cittadini. Al contempo, ribadiamo la necessità d’incrementare anche le aliquote dell’Esercito nell’ambito dell’operazione ‘Strade sicure’. La presenza pure dei militari nelle nostre città è, infatti, sicuramente un fondamentale deterrente contro la delinquenza”.

Luca Baroncini, responsabile enti locali Italia centrale Lega guidata dal vicepremier Salvini: “In 3 anni di Governo per volontà della Lega, sono già state assunte 39mila unità tra le forze di polizia, ovvero il doppio delle assunzioni fatte da altri governi.

Altre 30 mila assunzioni sono programmate per i prossimi due anni. Garantito il turn over al 100%, dopo che invece i passati governi di sinistra avevano ridotto drasticamente le assunzioni nelle forze di polizia, e quindi i loro organici nei nostri comuni, destinando i soldi su altro visto che per il PD la sicurezza non è una priorità”.

Poi Baroncini: “Sempre per volontà della Lega è già stata calendarizzata la proposta per potenziare l’operazione ‘Strade sicure’ per avere i militari nelle zone sensibili dei nostri comuni.

In questa direzione va anche il Piano industriale 2026-2029 di FS Security, fortemente voluto dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, che ha l’obiettivo di superare i 1.600 dipendenti in modo da monitorare ancora più efficacemente stazioni e treni.

Questi sono numeri, dati, fatti, non opinioni, che incidono concretamente sulla sicurezza nei nostri comuni. E sono ragioni oggettive di cui ricordarsi quando si andrà a votare, non solo alle politiche ma anche alle prossime amministrative.

Un grande grazie va al segretario federale della Lega, Matteo Salvini, e al sottosegretario agli Interni Nicola Molteni che stanno portando avanti un lavoro straordinario e attento alla qualità della vita nei nostri comuni”.