Trasporto pubblico locale, Fossi (Pd) sul confronto enti-Regione: “La Toscana sceglie la strada della concertazione”

FIRENZE – “Salutiamo con soddisfazione l’esito dell’incontro tra il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, i sindaci e i rappresentanti di Anci Toscana. Si tratta di un passaggio importante che conferma il valore della concertazione e del confronto tra istituzioni per arrivare a decisioni condivise su una questione così rilevante per i cittadini”. Lo dice il segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi.

“Di fronte ad un governo nazionale che continua a chiudere occhi e orecchie, la Toscana sceglie invece la strada della responsabilità, dell’ascolto e del dialogo. L’obiettivo deve essere quello di individuare soluzioni che incidano il meno possibile sulla vita delle persone che ogni giorno utilizzano il trasporto pubblico per raggiungere il lavoro, la scuola e l’università – aggiunge Fossi – Riteniamo positiva la scelta di concedersi il tempo necessario per individuare modalità alternative di reperimento delle risorse, così come è importante l’impegno preso a lavorare per sterilizzare l’aumento degli abbonamenti annuali. Accogliamo con favore anche l’avvio dell’osservatorio, che dovrà rappresentare il luogo del confronto, dell’approfondimento e della condivisione delle scelte future”.

“Il coinvolgimento dei Comuni è fondamentale. È proprio dalla collaborazione tra i diversi livelli istituzionali che possono nascere le risposte ai problemi concreti delle persone. Ancora una volta la Toscana dimostra di voler affrontare le difficoltà con serietà, confronto e spirito di collaborazione, mettendo al centro l’interesse dei cittadini”, conclude Fossi.

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