Firenze
martedì 25 Novembre 2025
Valerio Fabiani confermato consigliere speciale del presidente per le crisi aziendali

Ha le stesse attribuzioni del quinquennio 2020-2025: "Su questi temi la voce della Regione non è mai mancata e non mancherà in futuro"

Politica
REDAZIONE
REDAZIONE
Valerio Fabiani confermato consigliere speciale del presidente per le crisi aziendali (foto Toscana Notizie)
FIRENZE – Eugenio Giani ha firmato la nomina di Valerio Fabiani a consigliere politico del presidente, riconfermandolo nelle stesse attribuzioni che hanno visto Fabiani, nel quinquennio 2020-2025, in prima fila nell’impegno per lavoro e crisi aziendali.

Tra le deleghe assegnate al consigliere le politiche per la gestione delle crisi aziendali e i processi di reindustrializzazione; gli interventi propedeutici a prevenire la crisi; l’osservatorio sul mercato del lavoro e occupazione; gli interventi sul mercato finanziario e politiche di supporto creditizio agli investimenti; il monitoraggio di potenziali interventi e investimenti sul territorio regionale e le aziende partecipate.

“Ringrazio i presidente Giani – ha detto Fabiani – per la conferma dell’impegno portato avanti in questi anni con lavoratori, imprenditori, organizzazioni sindacali e datoriali; la voce della Regione non è mancata e non mancherà in futuro. E ringrazio le strutture che hanno supportato e reso evidente il lavoro di squadra fatto insieme ai tavoli di crisi e di monitoraggio; oggi è una nuova partenza”.

