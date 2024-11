Ancora allerta arancione in Toscana: mareggiate, vento e pioggia

Getting your Trinity Audio player ready...

Ancora allerta arancione

in Toscana per mareggiate e forti raffiche di vento. E c’è anche allerta meteo con codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico.

Bollettino emesso dalla sala operativa della Protezione civile regionale.

Eugenio Giani, presidente Regione Toscana: “Peggioramento dal pomeriggio con piogge, rovesci e locali temporali, più frequenti e probabili sulle zone centro-settentrionali della regione, più sparse altrove. Rapido incremento dei venti da ovest/sud-ovest con raffiche molto forti in serata. Raffiche fino a 100-120 km/h sul litorale e rilievi appenninici, zone sottovento e Arcipelago; fino a 60-80 km/h sulle zone interne”.

Esteso fino a venerdì 22 novembre il codice arancione per vento e mareggiate, con validità dalle 18 di giovedì 21 novembre fino alle 10 di venerdì 22 novembre. L’allerta riguarda il litorale centro settentrionale (Versilia esclusa) ed i rilievi appenninici in corrispondenza della Romagna Toscana e del bacino del Reno. Esteso a venerdì 22 novembre (fino alle 6) anche il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore per le zone di nord-ovest e quello per vento (fino alle 8) per tutta la regione.

Dalla serata di giovedì 21 novembre e fino alle prime ore di venerdì 22 novembre possibili temporali sulle zone settentrionali, in particolare su Apuane e Appennino. Rapido incremento dei venti da ovest/sud-ovest con raffiche molto forti in serata; graduale attenuazione dalla mattina di domani. Mare molto mosso in rinforzo dal pomeriggio di oggi fino ad agitato o molto agitato a nord dell’Elba, molto mosso o agitato a sud. Progressiva attenuazione nel corso della mattinata di venerdì.