Larissa Iapichino e Leo Fabbri: ecco i diamanti della Toscana.

Larissa Iapichino e Leo Fabbri sono i diamanti della Toscana. I due azzurri trionfatori in Diamond League a Bruxelles insieme a Gimbo Tamberi. Ed è la prima volta che tre azzurri vincono insieme in una edizione il celebre ‘Diamante’ dell’atletica mondiale.

Larissa Iapichino, di Borgo San Lorenzo, argento europeo, si è aggiudica la finale di salto in lungo con 6.80.

Leo Fabbri, di Bagno a Ripoli, vicecampione del mondo e campione europeo, ha battuto il tre volte campione olimpico Crouser mettendo a segno al primo lancio uno straordinario 22.98 record italiano del peso.

Per Gimbo Tamberi campione di tutto, olimpico, mondiale ed europeo, la terza vittoria in Diamand League con 2.34 salto in alto.

Eugenio Giani, presidente Regione Toscana: “Orgoglio immenso per la Toscana. Faccio i complimenti ai nostri campioni Leonardo Fabbri e Larissa Iapichino che hanno conquistato il ‘Diamante’ alla finale della Diamond League a Bruxelles, scrivendo una nuova pagina di storia. Leonardo con il record italiano di 22,98 metri nel lancio del peso e Larissa con un salto straordinario di 6,80 metri. Onore anche a Gianmarco Tamberi per il suo terzo ‘Diamante’ nel salto in alto. Un’Italia che vola alto”

Leonardo Fabbri, allenato da Paolo Dal Soglio, subito dopo la vittoria, ai microfoni Rai ha voluto ringraziare tutti coloro che fanno parte del suo staff, oltre all’Aeronautica. Sottolineando come il quinto posto di Parigi gli abbia dato le motivazioni per il trionfo con record.

“È una vita che sognavo questo Diamante. Sapevo che l’unico modo per battere Crouser sarebbe stato sparare tutto al primo lancio, e così è stato. È bello ricominciare la preparazione con stimoli importanti: so di valere il record europeo ma anche quello mondiale, e il prossimo anno ci proverò in ogni modo, con le persone splendide che ho intorno è tutto possibile”.