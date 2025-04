Montano, Buffon e Piccinini: tre toscani in più nella Walk of Fame dello sport italiano

Getting your Trinity Audio player ready...

ROMA – Il prossimo 22 maggio la “Walk of Fame” dello sport italiano accoglierà un nuovo tris di stelle tutte ‘made in Tuscany’: il campione olimpico nella sciabola individuale ad Atene 2004 Aldo Montano (che andrà a far compagnia al concittadino Nedo Nadi nella specialissima lista d’élite), il monumento carrarino dei guantoni della nazionale italiana di calcio nonché già campione del Mondo in Germania nel 2006 Gianluigi Buffon e la ‘cugina’ massese Francesca Piccinini, altra bandiera della selezione maggiore femminile di volley e campionessa del mondo nel 2002 ed europea nel 2009.

I fuoriclasse dello sport tricolore, veri e propri modelli da imitare per le generazioni che si sono succedute nelle discipline di riferimento, vedranno i propri nomi impressi lungo il celebre viale del Foro Italico, tra Viale delle Olimpiadi e lo Stadio Olimpico, dove brillano le targhe dei grandi dello sport italiano. La decisione è stata ufficializzata dalla Giunta Nazionale del CONI, che ha incluso i tre campioni tra i nuovi protagonisti di quella che è ormai conosciuta come la “strada delle leggende”, un omaggio permanente a chi ha scritto pagine indelebili nella storia dello sport italiano.

Insieme a loro, anche l’altra schermitrice Di Francisca ma verrano celebrati pure nomi del calibro di Franco e Pino Porzio, protagonisti della pallanuoto; Gerda Weissensteiner, leggenda degli sport invernali; Giorgio Di Centa, campione dello sci di fondo.

La “Walk of Fame” venne inaugurata il 7 maggio 2015 dal presidente del CONI, Giovanni Malagò, su iniziativa del Comitato Olimpico Nazionale e della Commissione Nazionale Atleti. A dieci anni dalla sua nascita, continua a celebrare le eccellenze dello sport italiano, rendendo omaggio a chi, con talento e dedizione, ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva.