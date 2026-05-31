Macchi sul tetto d’Italia. Mazzeo: “Un campione che parla ai giovani, la Toscana è fiera di lui”

La suggestiva cornice della Terrazza del Pincio a Roma ha fatto da palcoscenico all’ennesima impresa sportiva di Filippo Macchi. Il fuoriclasse originario di Navacchio ha infatti conquistato la vetta della classifica ai Campionati Italiani Assoluti di scherma, laureandosi campione nazionale nella specialità del fioretto.

Il successo capitolino del giovane talento ha suscitato il plauso immediato delle istituzioni regionali. A farsi portavoce del sentimento di tutta l’amministrazione è stato Antonio Mazzeo, vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, che ha voluto celebrare apertamente il traguardo raggiunto dall’atleta concittadino.

Le parole del rappresentante istituzionale evidenziano il profondo legame tra la vittoria e il territorio: “Filippo Macchi è campione italiano assoluto di fioretto. Un titolo bellissimo, meritato, che conferma ancora una volta il valore di un atleta straordinario e riempie di orgoglio Navacchio, la provincia di Pisa e tutta la Toscana”.

La conquista del titolo nazionale rappresenta una naturale evoluzione nel percorso agonistico del fiorettista, già capace di imporsi ai massimi livelli mondiali. “Filippo – prosegue Mazzeo – continua a dimostrare di essere uno dei grandi protagonisti della scherma italiana e internazionale. Dopo le emozioni regalate alle Olimpiadi di Parigi, con le due medaglie d’argento, questo titolo tricolore aggiunge un altro risultato prestigioso a un percorso sportivo costruito con talento, sacrificio, disciplina e determinazione”.

Il vicepresidente ha colto l’occasione per ricordare un precedente momento di incontro tra l’atleta e le istituzioni locali, legato a una specifica onorificenza: “Come Consiglio regionale della Toscana – aggiunge Mazzeo – abbiamo avuto il piacere di premiarlo con le ‘Ali del Pegaso’, un riconoscimento istituzionale che abbiamo voluto attribuirgli per i risultati raggiunti e per il valore dell’esempio che rappresenta. Possiamo dire che quelle Ali gli hanno portato bene: l’augurio è che continuino idealmente ad accompagnarlo e a farlo volare sempre più in alto”.

Oltre ai meriti puramente tecnici e sportivi, viene esaltata la caratura umana del neo-campione italiano, considerato un modello di riferimento per le nuove generazioni. “Filippo è un campione che parla ai giovani – sottolinea Mazzeo – perché racconta quanto siano importanti il lavoro quotidiano, la serietà, la passione e la capacità di non accontentarsi mai. La sua vittoria è anche il successo di una comunità che lo ha visto crescere e che oggi lo applaude con grande affetto”.

La chiosa finale è dedicata a tutti coloro che gravitano attorno alla figura del fiorettista, sostenendolo quotidianamente nel suo impegno in pedana. “Da pisano – conclude Mazzeo – sento ancora più forte la soddisfazione per questo successo. A Filippo, alla sua famiglia, ai tecnici, alla sua società e a tutto il movimento della scherma va il mio applauso più sincero. La Toscana è fiera di lui e continuerà a sostenerlo nelle prossime sfide”.