Roma 2024, i toscani d’oro Fabbri, Meucci, Chiappinelli campioni d’Europa.

Leonardo Fabbri, vicecampione del mondo, è il primo azzurro a vincere l’oro nella storia del peso ai campionati europei. Un trionfo per il campione di Bagno a Ripoli, recordman italiano, che con 22.45 è campione d’Europa a Roma con primato dei campionati d’Europa. Oltre un metro dietro a Fabbri, che mette a segno anche un 22.12 al secondo lancio, il secondo classificato il campione uscente Filip Mihaljevic con 21.10. Terzo il polacco Michal Haratyk con 20.94.

Daniele Meucci, ingegnere pisano di Cascina, 39 anni a ottobre, recordman di maglie azzurro nell’Italia agli Europei di Roma e il senese Yohanes Chiappinelli sono campioni d’Europa a squadre. Nella mezza maratona con doppietta azzurra Yeman Crippa medaglia d’oro e Pietro Riva medaglia d’argento.

Il boato dell’Olimpico di Roma tutto per loro.

La felicità di Fabbri: “Finalmente ho vinto qualcosa dopo argenti e bronzi! In riscaldamento ho avuto un po’ di crampi, i lanci di prova non erano stati buoni, ma in gara ho fatto le cose semplici e mi sono divertito. L’obiettivo è lottare con gli americani e per battere gli americani dovevo vincere questo Europeo, anche se speravo di fare di più”.

Il grande abbraccio con l’amico rivale azzurro Zane Weir, anche lui come Fabbri allenato da Paolo Dal Soglio, che riesce a centrare la finale nonostante il recentissimo infortunio alla caviglia: “Leonardo è la storia”

L’Italia vince tutto nella mezza maratona maschile degli Europei di Roma. Straordinaria prova degli azzurri, protagonisti di un dominio assoluto con due ori e un argento. A trionfare è Yeman Crippa che allunga all’ingresso dello stadio Olimpico e si impone con 1h01:03 sui 21,097 chilometri. Un nuovo successo per il fuoriclasse trentino, pluriprimatista italiano, al suo secondo titolo continentale dopo quello di due anni fa nei 10.000 in pista. Ma si festeggia la doppietta per merito di un fantastico Pietro Riva: il piemontese riesce a piazzarsi secondo con 1h01:04 superando in volata sul rettilineo finale il tedesco Amanal Petros, 1h01:07 per il bronzo. L’Italia conquista l’oro a squadre grazie al decisivo sesto posto del pugliese Pasquale Selvarolo in 1h01:27, tra i primi dieci anche Eyob Faniel ottavo (1h01:29) e Yohanes Chiappinelli decimo (1h01:42), poi 27esimo Daniele Meucci (1h03:45)