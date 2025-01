Getting your Trinity Audio player ready...

Volandri, Musetti e Paolini da Mattarella: “Siete stati tutti eccezionali”

I campioni del mondo delle Nazionali azzurre del tennis ricevute dal presidente della Repubblica Mattarella mercoledì 29 gennaio. Assente Jannik Sinner.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi insieme ai protagonisti dei trionfi in Coppa Davis e in Billie Jean King Cup dello scorso novembre a Malaga, guidati dai capitani Filippo Volandri e Tathiana Garbin. Una doppietta storica per l’Italia, che mai nello stesso anno aveva trionfato in entrambe le competizioni a squadre.

Con il livornese Filippo Volandri, capitano Italia due volte vincitore Coppa Davis, la campionessa olimpica di Bagni di Lucca Jasmine Paolini, il bronzo olimpico di Carrara Lorenzo Musetti, vincitore bis di Coppa Davis. Matteo Berrettini, Andrea Vavassori, Simone Bolelli. Con gli ori olimpici Paolini Sara Errani le compagne di squadra vincitrici di Billie Jean King.

Presenti il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il segretario generale Carlo Mornati, il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma e l’ad Diego Nepi Molineris, oltre al presidente della Federazione Internazionale Padel, Luigi Carraro.

Mattarella: “E’ stato un anno di grandi successi. E non è che celebriamo noi questi successi che sono stati ampiamente celebrati dai nostri concittadini con l’entusiasmo con cui vi hanno seguito, con la partecipazione che hanno manifestato. Ma qui sottolineiamo questa stagione straordinaria: la Coppa Davis vinta per il secondo anno consecutivo. Diceva il presidente Binaghi che è a tre piani, quindi si attende la terza vittoria anche se non è indispensabile subito”.

Poi: “Questo nuovo anno è iniziato bene con la vittoria di Sinner nei Campionati australiani per il secondo anno consecutivo: gli esprimiamo i complimenti”

“Con la vittoria della Davis e della Billie Jean King Cup il tennis italiano ci ha emozionato e conquistato”: lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al Quirinale per l’incontro del tennis azzurro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Il tennis è diventato uno sport molto popolare – ha aggiunto Malago’ – Siamo orgogliosi di questi ragazzi che sono i numeri 1 al mondo, e danno ulteriore prestigio allo sport italiano che mai era stato a questo livello”.

Jasmine Paolini ha evidenziato “l’onore e il privilegio, siamo qui al Quirinale, ha riunito la famiglia del tennis azzurro, abbiamo condiviso due traguardi straordinari, è stato un momento storico per tennis italiano e per la storia del nostro Paese, successi che si ottengono quando si lavora insieme. Lo sport ci ha insegnato a non arrenderci mai. Abbiamo superato le difficoltà insieme, ognuno ha dato il suo contributo”.

Matteo Berrettini ha sottolineato “l’emozione grandissima, l’anno scorso ero qui in vesti diverse ed ho trovato grazie a loro l’ispirazione per tornare e ripotare questa grande Coppa. Le emozioni sono tante ma la più grande è felicità. Grazie alla mia famiglia sono uscito da un momento difficile di infortuni. La coppa Davis e la Billie Jean Jing Cup sono competizioni lunghe ma abbiamo la fortuna di avere una squadra molto lunga, e c’è un ragazzo altoatesino che ci ha aiutato un pochino… e grazie a tutti siamo riusciti a riportare il trofeo al Quirinale”.

Il presidente del Coni ha ricordato anche l’oro olimpico di Errani-Paolini nel doppio femminile a Parigi 2024 e il bronzo di Musetti, oltre agli Australian Open vinto da poco da Jannik Sinner, assente alla cerimonia

