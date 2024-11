Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Trionfo azzurro Coppa Davis, ct Volandri: “Volevamo entrare nella storia”

Trionfo azzurro Coppa Davis, Filippo Volandri, livornese, ct azzurro dell’Italia campione del mondo per il secondo anno consecutivo: “Volevamo entrare nella storia e vincerne due”.

Una finale vinta a Malaga con l’Olanda in cui come con l’Australia, a portare i punti per la vittoria sono stati Matteo Berrettini, in lacrime abbracciato a Volandri dopo lo storico trionfo, e Jannik Sinner. In una squadra che parla molto toscano. Non solo il capitano Volandri, ma anche il bronzo olimpico di Carrara Lorenzo Musetti che fa il bis come Volandri. Azzurri campioni del mondo con Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Ma anche, ci tiene a sottolineare Volandri, “anche Arnaldi e Cobolli che ci hanno portato qui”.

E’ la terza Coppa Davis nella storia dell’Italia del tennis. La prima nel 1976 con Panatta, Bertolucci, Barazzutti, Zugarelli e capitan Pietrangeli.

La seconda l’Italia di Volandri nel 2023 con Sinner, Musetti, Sonego, Bolelli, con tanto di vittoria di Sinner col fenomeno Djokovic in semifinale con la Serbia.

Un’Italia del tennis campione del mondo anche con la squadra femminile, che si è aggiudicata la BJK Cup con le azzurre capitanate da Tathiana Garbin, trascinate anche dalla toscana Jasmine Paolini, oro olimpico di Parigi nel doppio con Sara Errani.

Volandri a Sky: “Sapevo che non c’era niente di scontato ma i ragazzi lo rendono quasi scontato. Ci eravamo detti l’anno scorso, dopo averla vinta, di voler entrare nella storia e di vincerne due, questi ragazzi vanno più veloci di quanto riusciamo a pensare. Alla fine con il lavoro di tutti oltre a Jannik e Matteo ma anche Arnaldi e Cobolli che ci hanno portato qui”.

“Il doppio Berrettini-Sinner? Sono un paio di anni che cerchiamo di far giocare il doppio Sinner nel circuito ma non ci siamo mai riusciti, so che questi ragazzi hanno le spalle larghissime e sanno prendersi le responsabilità come hanno fatto in quel momento. Paura che Sinner l’anno prossimo dica di no? Sarebbe comprensibile, averlo avuto qua è stato un onore, un privilegio, qualcosa di speciale, noi intanto ci godiamo questa e da domani iniziamo a pensare alla prossima”.