sabato 30 Agosto 2025
Ancora un caso di virus dengue, scatta una nuova disinfestazione ad Arezzo

Disposta nell'arco di 200 metri dall'ospedale San Donato e di 200 metri dall'abitazione di via Polidori dove è stato registrato il caso

Cronaca
Bimba salvata ad Arezzo: lavoro di squadra all'ospedale San Donato
(foto Asl Toscana Sud Est)
AREZZO – Ancora un caso di virus dengue e nuova ordinanza del sindaco Alessandro Ghinelli con la quale viene disposta la disinfestazione dell’area circostante l’ospedale San Donato.

L’intervento sarà effettuato nella notte tra oggi (30 agosto) e domenica a partire dalle 23,30 fino alle 3. In caso di pioggia nella notte successiva.

Come di consueto, il dispositivo prevede che nelle aree pubbliche, caditoie stradali e pozzetti, aree private, aree verdi di pertinenza delle abitazioni presenti nell’arco di 200 metri dall’ospedale San Donato e di 200 metri dall’abitazione di via Polidori dove è stato registrato il caso, gli operatori procederanno alla disinfestazione con insetticidi, tramite interventi sia adulticidi che larvicidi, e con la ricerca e l’eliminazione dei focolai larvali peri-domestici con ispezioni porta a porta delle eventuali abitazioni comprese nell’area segnalata.

Secondo l’ordinanza, si ricorda che viene richiesto a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni, di permettere l’accesso degli addetti alla disinfestazione per l’effettuazione dei trattamenti e di attenersi a quanto indicato dagli stessi.

Queste le precauzioni da adottare durante il trattamento: rimanere in casa con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d’aria, tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili con teli di plastica. Considerato che i prodotti insetticidi potrebbero ricadere sui terreni, si suggerisce, prima del trattamento, di raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica.

A seguito della disinfestazione si raccomanda di rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate, lavare abbondantemente e sbucciare la frutta prima del consumo, procedere con guanti lavabili o a perdere alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all’esterno che siano risultati esposti al trattamento.

In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, occorre lavare la parte interessata con acqua e sapone.

© Riproduzione riservata

