Auto si ribalta in un campo ad Arezzo, ferita la conducente

AREZZO – Un incidente stradale si è verificato nella mattina di oggi (11 marzo= nella zona di Manziana, dove un’auto si ribalta ad Arezzo dopo essere uscita di strada lungo via Ristradelle.

Per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo ha perso il controllo ed è finito fuori dalla carreggiata, ribaltandosi in un campo adiacente alla strada. A bordo dell’autovettura si trovava una sola persona, la conducente.

All’arrivo della squadra dei vigili del fuoco di Arezzo, la donna era già assistita dal personale sanitario del 118, intervenuto sul posto per prestare le prime cure. Le sue condizioni sono state valutate dai sanitari presenti durante le operazioni di soccorso.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo, isolandolo elettricamente e verificando l’eventuale presenza di perdite di carburante. L’intervento è servito a garantire condizioni di sicurezza nell’area dell’incidente e a prevenire ulteriori rischi.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire le cause che hanno portato all’uscita di strada del mezzo.