Coltiva la marijuana in mansarda: scoperto e arrestato

FOIANO DELLA CHIANA – I carabinieri della stazione di Foiano della Chiana, nel corso di un servizio al contrasto della produzione e del traffico di stupefacenti, hanno arrestato un uomo di 56 anni, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’arresto è stato compiuto a seguito di una perquisizione domiciliare di iniziativa nei confronti dell’uomo, che, all’interno della sua abitazione, aveva adibito la mansarda a serra per coltivare cannabis, utilizzando lampade riscaldanti, impianti di irrigazione e di ventilazione.

Proprio nel locale i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato 47 piante di varie dimensioni. Gli ulteriori accertamenti hanno consentito di rinvenire anche tre chilogrammi di marijuana pronti per essere immessi sul mercato. Il locale, le attrezzature utilizzate per la coltivazione, le piante e lo stupefacente sono stati sequestrati dai carabinieri.

Il 56enne è stato arrestato e condotto al carcere di Arezzo.

Sono in corso ulteriori indagini, dirette dalla procura della Repubblica di Arezzo, per verificare la destinazione dello stupefacente prodotto e l’eventuale rete di distribuzione dell’uomo.