Giornata record all’ospedale del Valdarno: nove nascite in poco più di 24 ore

MONTEVARCHI – Giornata da record sul fronte delle nascite all’ospedale del Valdarno.

In poco più di 24 ore al Santa Maria alla Gruccia a Montevarchi, in provincia di Arezzo, sono venuti alla luce sette maschi e due femmine. Un lieto evento festeggiato il 9 settembre da tutto il personale sanitario dell’Unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia, diretta dal dottor Filippo Francalanci. Otto neonati sono venuti alla luce con parto spontaneo (di cui due in vasca nativa) e un parto cesareo è stato eseguito in emergenza per un grave attacco eclamptico. Si tratta di una pericolosa emergenza ostetrica provocata da improvvisa ipertensione arteriosa e che può comportare gravi conseguenze.

“Grazie ai colleghi e alle colleghe del pronto soccorso e alla rianimazione del nostro ospedale abbiamo potuto far nascere in sicurezza la piccola – sottolinea il dottor Francalanci – e monitorizzare in ambito rianimatorio la gestante. Un lavoro di squadra che mette in risalto le professionalità del nostro presidio in grado di assistere gravidanze con efficacia ed efficienza anche in situazioni molto complesse. Madre e figlia stanno bene e siamo felici di vedere il nostro reparto allietato dalla gioia di così tante nascite in un solo giorno”.