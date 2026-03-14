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Ingoia ovuli di cocaina e sale su un treno: arrestata dai carabinieri all’arrivo

La donna, una trentenne di origine nigeriane, ha insospettito i militari perché ha tentato di eludere i controlli alla stazione di Terontola

Cronaca
REDAZIONE
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Gli ovuli di cocaina recuperati (foto carabinieri)
1 ' di lettura

CORTONA – I carabinieri della compagnia di Cortona hanno arrestato in flagranza una 30enne di origini nigeriane, ma residente in provincia di Pescara, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione ha consentito di intercettare la donna all’uscita della stazione ferroviaria di Terontola. La 30enne, alla vista dei militari, ha cercato di raggiungere l’esterno della stazione senza passare dai controlli dei militari dell’Arma, i quali, insospettiti dal repentino cambio di passo della donna, l’hanno raggiunta e, dopo aver accertato che aveva preso il treno nella capitale, sottoposta a perquisizione personale con esito negativo.Il troppo nervosismo della donna, nonostante l’esito negativo della perquisizione, ha indotto i carabinieri ad accompagnarla all’ospedale di Arezzo. Gli esami radiografici hanno fatto emergere la presenza di numerosi ovuli nel corpo della donna.

In totale alla donna sono stati sequestrati 58 ovuli di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina, per un peso lordo complessivo di circa 700 grammi.

La droga è stata sottoposta a sequestro, mentre la donna, arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, su disposizione dell’autorità giudiziaria aretina, è stata accompagnata, al termine delle formalità di rito, a Firenze, per essere condotta al carcere di Sollicciano.

Sono in corso ulteriori indagini, coordinate dalla procura di Arezzo, per verificare la provenienza della droga rinvenuta e sequestrata.

© Riproduzione riservata

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