Maxifurto di rame, due in manette dopo un lungo inseguimento fra Cortona e Sinalunga

Dalla perquisizione sono emersi arnesi per lo scasso e oltre 100 chili di materiale, di cui i due avevano tentato di disfarsi

Cronaca
REDAZIONE
CORTONA – Maxifurto di rame, due in manette dopo un lungo inseguimento. 

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cortona hanno tratto in arresto due persone residenti nella provincia di Arezzo, rispettivamente di 50 e 43 anni, ritenuti responsabili del reato di furto aggravato in concorso, in relazione all’asportazione di circa un quintale di rame da una struttura turistica, attualmente in ristrutturazione.

L’operazione si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dai carabinieri del comando provinciale di Arezzo e finalizzati a prevenire e reprimere i reati predatori nel territorio di competenza.

Nel corso del servizio, i militari dell’Arma hanno notato e intimato l’alt a una autovettura, che, alla vista dei militari, si è data alla fuga, venendo intercettata, dopo un inseguimento protrattosi sino a Sinalunga.

La perquisizione veicolare e un’ispezione delle cunette stradali dove i due avevano lanciato il rame, per disfarsene, visto l’inseguimento dei carabinieri, hanno consentito a questi ultimi di rinvenire arnesi atti allo scasso, nonché circa 100 chilogrammi di rame.

La refurtiva, risultata rubata a Cortona è stata restituita all’avente diritto, mentre i due, arrestati per furto aggravato in concorso sono stati accompagnati, agli arresti domiciliari, nei loro domicili, in attesa dell’udienza di convalida.

