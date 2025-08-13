33.3 C
Firenze
mercoledì 13 Agosto 2025
Paura per lo scontro fra due mezzi alimentati a metano sulla regionale 69

Sul posto, oltre ai sanitari sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli e l'area

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Paura per lo scontro fra due mezzi alimentati a metano sulla regionale 69
Paura per lo scontro fra due mezzi alimentati a metano sulla regionale 69 (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura
PERGINE VALDARNO – Scontro fra due mezzi alimentati a metano oggi (13 agosto), poco prima delle 9,15 sulla strada regionale 69 nel comune di Pergine Valdarno. 

L’incidente ha richiesto l’intervento dei mezzi sanitari ma anche dei vigili del fuoco distaccamento di Montevarchi del comando di Arezzo, proprio per l’alimentazione a metano delle due vetture.

All’arrivo dei pompieri i conducenti dell’autovettura erano già stati presi in carico dai sanitari del 118. Sul posto anche i carabinieri di Ponticino e la polizia locale.

