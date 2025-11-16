11.3 C
Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un pino: muore a 22 anni

Tragico incidente lungo la regionale 327, alle porte di Arezzo, in località San Zeno. Inutili i soccorsi con ambulanza e vigili del fuoco

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
1 ' di lettura
AREZZO – Un ventiduenne ha perso la vita nel tardo pomeriggio lungo la regionale 327, alle porte di Arezzo, in località San Zeno. L’incidente è avvenuto intorno alle 17, quando – secondo una prima ricostruzione – il giovane, di origine moldava, avrebbe improvvisamente perso il controllo della propria auto per cause che sono ancora in fase di accertamento. Il veicolo ha terminato la sua corsa contro uno dei pini che costeggiano la carreggiata, in un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al conducente.

Sul posto sono intervenute rapidamente auto medica, ambulanza della Croce Bianca, i vigili del fuoco e la polizia municipale di Arezzo, che si sono occupati sia dei soccorsi sia dei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nonostante l’immediato intervento del personale sanitario, per il giovane non è stato possibile fare nulla.

La presenza dei mezzi di emergenza e le operazioni di messa in sicurezza dell’area hanno provocato rallentamenti lungo la regionale 327, già in passato considerata un tratto insidioso per la presenza ravvicinata della vegetazione rispetto alla sede stradale.

Le indagini delle forze dell’ordine proseguiranno per chiarire se all’origine dell’incidente possano esserci stati un malore, una distrazione, l’asfalto reso scivoloso, o altri fattori esterni.

© Riproduzione riservata

