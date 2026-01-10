Psicoterapeuta uccisa a Foiano della Chiana: ergastolo all’amico di famiglia

AREZZO – È arrivata in tempi record la parola fine, almeno per il primo grado di giudizio, sul tragico omicidio che nell’ottobre del 2024 sconvolse la quiete di Foiano della Chiana. La Corte d’assise di Arezzo, presieduta dal giudice Anna Maria Loprete, ha condannato all’ergastolo il 37enne di origini pachistane Mohamed Irfan Rhana, ritenuto l’unico responsabile della morte di Letizia Girolami, la psicoterapeuta di 72 anni brutalmente uccisa nelle campagne aretine.

La sentenza è giunta al termine di una camera di consiglio durata appena un’ora, a conferma di un quadro probatorio che gli inquirenti hanno cristallizzato con estrema precisione. Il delitto risale alla sera del 5 ottobre 2024: il corpo della professionista venne rinvenuto in un campo adiacente alla sua proprietà, con il cranio fracassato da un colpo sferrato con un corpo contundente, probabilmente una zappa o un attrezzo agricolo.

Mohamed Irfan Rhana non era uno sconosciuto per la vittima. L’uomo era stato a lungo legato alla figlia della donna e, nonostante la fine della relazione, continuava a gravitare intorno alla famiglia, svolgendo anche alcuni lavori nel podere. Secondo la ricostruzione della procura, il movente sarebbe da ricercare in un mix di risentimento personale e tensioni accumulate nel tempo, sfociate in quell’esplosione di violenza fatale.

L’imputato, che durante le fasi delle indagini aveva fornito versioni contrastanti prima di cedere davanti alle evidenze raccolte dai carabinieri, ha ascoltato la lettura del dispositivo in aula. La difesa aveva puntato su una strategia volta a escludere la premeditazione, ma la Corte ha accolto in toto le richieste dell’accusa, riconoscendo la massima gravità del gesto.

Il verdetto chiude un capitolo dolorosissimo per la comunità di Foiano, dove Letizia Girolami era molto conosciuta e stimata non solo per la sua attività professionale, ma anche per il suo impegno nel sociale e la sua profonda umanità.