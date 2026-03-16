Incidente mortale nell’Aretino: soccorsi inutili per un 71enne

AREZZO – Un tragico evento ha segnato la mattinata nel territorio aretino. Nella località di Policiano, si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura e che si è purtroppo concluso con un bilancio drammatico.

L’auto si è incendiata dopo lo scontro e ha provocato danni anche ad una rimessa di attrezzi.

L’attivazione della macchina dell’emergenza è scattata poco prima delle 10, momento in cui la centrale del 118 della Asl Toscana Sud Est ha inoltrato la richiesta di intervento. Nell’episodio ha perso la vita un uomo di 71 anni: il suo decesso è stato accertato direttamente sul luogo dell’evento, rendendo di fatto vani gli sforzi dell’équipe medica intervenuta.

Per la gestione della criticità è stato dispiegato un rapido contingente di primo soccorso e messa in sicurezza. Il supporto sanitario è stato garantito dall’arrivo di un’automedica partita da Arezzo e di un’ambulanza infermierizzata appartenente alla Misericordia di Castiglion Fiorentino. Le operazioni sul teatro del sinistro hanno richiesto inoltre l’immediato dispiegamento delle squadre dei vigili del fuoco del comando aretino, affiancate dalle pattuglie della polizia locale di Arezzo per i rilievi e la gestione dell’area.