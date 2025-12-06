Sparò all’uomo che cercava di demolire la sua casa con una ruspa: assolto

Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Un verdetto che scuote l’opinione pubblica e riscrive le dinamiche di un evento tragico e drammatico: la Corte d’Assise di Arezzo ha assolto Sandro Mugnai, l’artigiano di 56 anni, dall’accusa di omicidio volontario per la morte del vicino di casa, il 59enne Gezim Dodoli. I giudici hanno pienamente riconosciuto all’imputato l’aver agito per legittima difesa.

Il fatto di sangue risale al 5 gennaio 2023, quando una lite per futili motivi tra i due confinanti sfociò in tragedia, culminando con Dodoli che, a bordo di una ruspa, stava colpendo e danneggiando pesantemente l’abitazione e le proprietà della famiglia Mugnai.

La vicenda, che aveva fin da subito diviso l’opinione pubblica, si consumò in pochi attimi. Dodoli, manovrando il mezzo meccanico, stava causando danni significativi all’abitazione dei Mugnai. L’artigiano, in preda al terrore per l’incolumità sua e della sua famiglia, afferrò il suo fucile da caccia (regolarmente detenuto) e sparò diversi colpi in direzione della cabina della ruspa, attingendo mortalmente Dodoli.

L’episodio aveva aperto un fascicolo giudiziario complesso, con il capo d’imputazione iniziale di omicidio volontario.

Durante il processo, il dibattito si è concentrato sulla valutazione della reazione di Mugnai. La pubblica accusa, rappresentata dal om Laura Taddei, aveva riconosciuto che l’imputato avesse subito una “aggressione grave e reale”, ma aveva definito la sua reazione “precipitosa, avventata e sproporzionata”. Per questo, la Taddei aveva richiesto la riqualificazione del reato in eccesso colposo di legittima difesa, con una richiesta di condanna a quattro anni di reclusione.

La difesa di Mugnai ha invece sostenuto con forza che l’artigiano si trovasse in una condizione di effettivo pericolo imminente e inevitabile. Gli avvocati hanno chiesto alla Corte (presieduta da Annamaria Loprete) di considerare lo stato di necessità e il terrore di chi vede la propria casa e la propria vita minacciate da un mezzo meccanico fuori controllo.

La sentenza di assoluzione, emessa dalla Corte d’Assise, accoglie integralmente la tesi difensiva, stabilendo che Sandro Mugnai agì per difendersi dall’aggressione, annullando ogni ipotesi di colpa e proporzionalità della reazione. Un verdetto che, sebbene atteso dalla comunità, non mancherà di alimentare il dibattito sull’interpretazione del concetto di legittima difesa in Italia.

Non a caso Fratelli d’Italia Arezzo plaude alla conclusione con l’assoluzione piena nel caso di Sandro Mugnai, il fabbro di San Polo assolto ieri (5 dicembre).

“La sentenza – dicono dal partito provinciale – riconosce il pieno diritto alla legittima difesa in una situazione di estremo pericolo. La reazione armata, sebbene tragica, è stata giudicata dal tribunale come l’unica e necessaria risposta per salvare la vita dei suoi cari. La linea difensiva, scelta con successo dall’avvocato Piero Melani Graverini (insieme alla collega Marzia Lelli), è risultata determinante. Graverini ha saputo convincere il collegio giudicante che, data l’azione del conducente dell’escavatore, l’abitazione era diventata una trappola senza vie di fuga. La reazione di Mugnai è stata considerata proporzionata e indispensabile per l’autodifesa e la tutela del domicilio. Per Fratelli d’Italia Arezzo la difesa è sempre legittima quando si tratta di proteggere la propria vita e la propria casa da aggressioni violente. La sentenza è un segnale forte a tutela dei cittadini che si trovano a fronteggiare minacce estreme nelle mura domestiche. L’assoluzione, ottenuta grazie alla battaglia legale condotta dall’avvocato Graverini è un precedente importante sul diritto all’autotutela”.