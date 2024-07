Da Bennato a Gazzè a Sansepolcro con il “Berta Music Festival”

Getting your Trinity Audio player ready...

SANSEPOLCRO – Berta Music Festival, dopo il successo registrato dall’edizione di esordio di 2023, dal 23 al 26 agosto torna l’appuntamento più atteso dell’estate di Sansepolcro, che anticipa di alcuni giorni le feste del Palio.

L’evento, organizzato dall’associazione I citti del fare con il patrocinio dell’amministrazione comunale e di quella provinciale, per 4 serate animerà la centralissima piazza Torre di Berta con il concerto di Edoardo Bennato (23 agosto), Max Gazzè in Musica Loci con l’orchestra Mirko Casadei (24 agosto), Canzonissima in collaborazione con Sesto Senso Live Band (25 agosto), e Up & down di e con Paolo Ruffini (26 agosto). Un cartellone di eventi per i quali è già aperta la prevendita dei biglietti. Il festival è stato presentato nel Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso.

“Mi fa molto piacere presentare anche quest’anno presentiamo in Consiglio regionale la nuova edizione del Berta Music Festival, che è una delle manifestazioni più riuscite del nostro territorio – ha dichiarato Marco Casucci, vicepresidente dell’Assemblea legislativa della Toscana – A dimostrare la mia affermazione, ci sono i numeri delle presenze registrate lo scorso anno e gli investimenti messi in campo per l’edizione di quest’anno, che nei quattro giorni di Festival presenta al pubblico artisti di caratura nazionale”.

A proposito dello spettacolo teatrale di Ruffini, Casucci ha spiegato che “questo appuntamento è un investimento in termini di socialità, perché questo è uno spettacolo che parla di disabilità e che porta sulla scena attori con la sindrome di down con la finalità di sensibilizzare i cittadini su questo tema delicato”. Casucci ha concluso ringraziando I citti del fare, cioè i giovani di Sansepolcro che hanno date gambe al festival, “perché la Toscana ha bisogno che i giovani diventino protagonisti”.

“Il Berta Festival per Sansepolcro è un esperimento riuscito, e questo grazie alla volontà e capacità di un gruppo di giovani – ha detto Alessandro Polcri, presidente della Provincia di Arezzo – Questo è uno degli eventi grazie al quale, proponendo un sano intrattenimento, possiamo far conoscere la bellezza e le opere di Sansepolcro e della Valtiberina a persone che arrivano da altre province e anche da fuori della nostra regione”.

“Io porto i saluti del sindaco di Sansepolcro e come amministrazione comunale siamo contenti di sostenere questa iniziativa e soprattutto siamo orgogliosi che una manifestazione così importante sia organizzata da un gruppo di giovani pieni di buona volontà, che regalano al nostro territorio uno degli appuntamenti più importanti di tutta l’estate – ha affermato Giuliano Del Pia, consigliere comunale di Sansepolcro – Mi auguro che l’edizione di quest’anno sia un successo ancora maggiore di quello del 2023 e che ci proietti già verso l’edizione del 2025”.

Giuseppe Carbonaro, presidente dei Citti del fare, ha spiegato che in questa seconda edizione è stato mantenuto il format sperimentato con successo nel 2023 “con 3 serate musicali e una dedicata al teatro. Per noi è un onore regalare alla nostra città un evento di questo livello, dove a fianco di artisti di caratura nazionale riserviamo uno spazio anche agli artisti locali con la serata Canzonissima”.