Caso Keu, terminati gli interventi di bonifica sulla regionale 429: “Ma l’attenzione resta alta”

EMPOLI _ L’assessore regionale all’ambiente David Barontini ha incontrato ieri (19 aprile) ad Empoli, assieme alla consigliera regionale Irene Galletti, il sindaco Alessio Mantellassi, l’assessora comunale all’ambiente Laura Mannucci e i tecnici dell’amministrazione comunale, recandosi poi in località Molin Nuovo per un sopralluogo nei pressi della strada regionale 429 nell’area interessata dagli interventi di bonifica della presenza di Keu, residuo di produzione derivante dal trattamento dei fanghi prodotti dagli scarti della concia delle pelli che, se non trattato adeguatamente, si caratterizza come rifiuto e contiene elementi nocivi per la salute.

In particolare, è stato fatto il punto sugli interventi di messa in sicurezza permanente dell’area (Misp) – su cui la Regione ha investito quasi 150mila euro – e sulle successive attività di monitoraggio della falda, che saranno effettuate con cadenza semestrale per una durata totale di cinque anni.

“La messa in sicurezza permanente del tratto di strada – ha spiegato l’assessore Barontini – è a tutti gli effetti una bonifica e ciò mette finalmente un punto importante su questa triste vicenda, su cui ovviamente continuiamo a tenere alta l’attenzione. Il lavoro non si ferma con la fine del cantiere, ma prosegue con un sistema di controlli puntuali e coordinati. Arpat sarà parte attiva nelle prossime fasi di verifica, garantendo un controllo indipendente, trasparente e continuo nel tempo. Considerata la rilevanza e la delicatezza del tema, sarà mia cura seguire con la massima attenzione l’evoluzione di tutte le fasi operative, garantendo che gli interventi siano completi, verificati e sicuri, ma anche assicurando un’informazione puntuale e trasparente nei confronti della cittadinanza”.

“Ringrazio la Regione Toscana e l’assessore Barontini – ha dichiarato il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi – per la costante attenzione posta sull’andamento degli interventi di bonifica. Insieme abbiamo fatto il punto sulla messa in sicurezza permanente, per la quale in Conferenza dei Servizi abbiamo avanzato richieste precise, poi accettate, che portano a un monitoraggio semestrale delle acque sotterranee con contro verifica delle analisi da parte di Arpat“.

“Aspettiamo il verbale di collaudo di fine lavori – ha poi spiegato Mantellassi – e poi partirà il percorso di monitoraggio quinquennale. È stata scelta grazie alla struttura commissariale la soluzione di bonifica migliore e la più sicura. Ora servirà una ricomposizione sul tema specifico: da parte delle amministrazioni, quella comunale e quella regionale, ci saranno in futuro iniziative per chiarire le vicende che hanno portato alla situazione di oggi”.

“Tenere alta l’attenzione sul tema – ha aggiunto la consigliera regionale Irene Galletti – è fondamentale. Ora l’impegno principale è la tutela dei cittadini. Le coperture realizzate, certificate e progettate con tutte le precauzioni, servono a garantire la sigillatura dello strato contaminato sotto la strada, evitando che il contatto con acqua e aria, in particolari condizioni, possa trasformare le sostanze presenti nel Keu in cromo esavalente”.

“Il monitoraggio costante – ha concluso Galletti – è essenziale per la tutela delle persone e dei terreni: i dati raccolti dai pozzi piezometrici, attraverso prelievi continui per verificare eventuali contaminazioni, saranno resi pubblici affinché i cittadini possano vedere concretamente l’attenzione delle istituzioni. Questa vicenda richiama poi il tema della gestione dei rifiuti speciali: è fondamentale mantenere un livello di attenzione altissimo per prevenire qualsiasi genere di infiltrazione di carattere criminale, rispetto alla quale dobbiamo rafforzare ulteriormente la nostra capacità di difesa”.