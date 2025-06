Donna trovata morta in casa, il marito tenta il suicidio: indaga la polizia

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – È giallo per un episodio che ha caratterizzato la mattinata di oggi (9 giugno) a Empoli e che ha visto l’intervento della polizia, che ha avviato le indagini.

Alle 10,30 di oggi (9 giugno) del mattino personale del commissariato di Empoli è intervenuto in via Buozzi. Sul posto gli operatori hanno constatato la morte di una donna di 83 anni. Un uomo di 84 anni, invece, aveva tentato il suicidio e soccorso dall’ospedale giunto sul posto è stato trasportato in ospedale.

Sono in corso accertamenti per capire la dinamica dell’evento: si indaga in tutte le direzioni ma l’ipotesi più accreditata è che l’uomo abbia ucciso la moglie, probabilmente strangolandola, prima di tentare di togliersi la vita.