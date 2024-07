A Empoli giuramento Mantellassi. Simona Cioni presidente Consiglio

Alessio Mantellassi: “Giurare sulla Costituzione e mettersi a servizio della propria città è un onore. Non esiste una parola che possa racchiudere ciò che sento in questo momento. Una grande emozione per una grande responsabilità che ogni giorno porterò avanti per la nostra comunità che è fatta di mille differenze, di mille sfumature”.

Alessio Mantellassi eletto in una sfida al ballottaggio tutta a sinistra con Leonardo Masi, liste civiche con M5S.

Ad aprire la seduta il consigliere ‘anziano’ Gianni Bagnoli.

Con l’ingresso dei consiglieri comunali in surroga dei tre consiglieri eletti chiamati in giunta Entrano in Consiglio Comunale Giulia Terreni, per la lista Questa è Empoli in sostituzione di Adolfo Bellucci, Manilo Baggiani per il Partito Democratico in sostituzione di Laura Mannucci e Marco Dicuio in sostituzione di Maria Grazia Pasqualetti per Alleanza Verdi Sinistra.

Per la prima volta a Empoli è stata eletta, al primo turno, una donna a ricoprire la carica di presidente del Consiglio Comunale Simona Cioni con 20 voti di maggioranza e il gruppo dell’opposizione Forza Italia-Empoli del fare-Fratelli d’Italia. Dopo si è proseguito con l’elezione del vicepresidente, in questo caso alla terza votazione: ha assunto l’incarico, Andrea Poggianti, Centrodestra per Empoli.

Quindi, il giuramento sulla Costituzione Italiana del sindaco Alessio Mantellassi: “Ho grande rispetto di quest’aula, di questo luogo, di questa istituzione. Sono partito da qui. Oggi rappresento l’organo di governo del Comune e voglio fare mia quest’esperienza consiliare per costruire un rapporto sano, rispettoso ed equilibrato fra il Consiglio comunale e l’organo di governo. Lavorerò per essere il sindaco di tutte e di tutti, del dialogo, della vicinanza, della prossimità, del confronto, pensando tanto ai bisogni di tutti i giorni quanto alle sfide che ci aspettano per una città che vuole osare, che è già nel futuro e vuole restarci”.