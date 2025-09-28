Empoli-Carrarese 2-2: Finotto risponde all’ultimo respiro

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Una partita ricca di colpi di scena si conclude sul 2-2 tra Empoli e Carrarese. I padroni di casa recriminano per un pari stretto, mentre gli ospiti escono dal campo a testa alta.

Il match prende vita già nel primo tempo. Al 16’ Simone Zanon sblocca il risultato con un inserimento perfetto su corner battuto da Zuelli, fulminando Fulignati. L’Empoli reagisce e al 43’ Shpendi firma il pareggio, approfittando di un palo colpito da Elia e finalizzando a porta vuota.

La ripresa è intensa ma con ritmi più bassi. Al 66’ arriva una decisione VAR importante: revocato il rigore inizialmente assegnato alla Carrarese e annullato il rosso a Lovato. La tensione resta alta, con cartellini gialli a Sekulov, Bozhanaj, Carboni, Ghion e Zuelli.

Al 79’ l’Empoli passa in vantaggio con un gol da urlo: Joseph Ceesay riceve da Ignacchitti e lascia partire un siluro dalla distanza che fulmina Bleve. La Carrarese non molla e spinge fino alla fine. All’88’ Mattia Finotto sfrutta una splendida imbucata di Abiuso e, da solo davanti a Fulignati, sigla il 2-2 finale.

Il match è stato caratterizzato da gol spettacolari, ribaltamenti continui e momenti di grande spettacolo. L’Empoli avrebbe meritato qualcosa in più per le occasioni create, mentre la Carrarese ha dimostrato reattività e capacità di rimonta. Nei minuti di recupero, Fulignati salva ancora su Rubino, blindando il pareggio.

Il tabellino

Empoli – Carrarese 2-2

EMPOLI (3-5-1-1)

: Fulignati; Obaretin, Lovato, Guarino (82′ Curto); Elia, Ghion, Yepes (71′ Moruzzi), Ignacchiti, Carboni (59′ Ceesay); Saporiti (71′ Ilie); Shpendi (71′ Popov). All. Pagliuca.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Oliana (83′ Bouah), Imperiale, Calabrese (70′ Ruggeri); Zanon, Zuelli, Schiavi, Cicconi (83′ Belloni); Sekulov (63′ Rubino), Bozhanaj (62′ Abiuso); Finotto. All. Calabro.

RETI: 15′ Zanon (C), Shpendi (E). 78′ Ceesay (E), 88′ Finotto (C).

NOTE: Ammoniti: Zuelli (C), Schiavi (C), Pagliuca (E), Ghion (E), Carboni (E), Bozhanaj (C), Sekulov (C)