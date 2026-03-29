Il Pontedera sbatte sulla traversa e non sfonda: lo spettro della Serie D è sempre più concreto

PONTEDERA – Un pareggio a reti inviolate che sa di occasione mancata e che complica ulteriormente il cammino del Pontedera. La sfida contro il Bra si chiude senza reti, un risultato che lascia la formazione granata in una situazione di classifica estremamente critica, con il rischio concreto di scivolare in Serie D a sole quattro giornate dal termine del campionato. Il pomeriggio si era aperto in un clima di festa, con il doveroso omaggio a Caponi, premiato nel pre-partita con una maglia speciale per celebrare le sue 300 presenze con la casacca granata, ma sul campo le due squadre hanno dato vita a un confronto contratto e avaro di precisione sottoporta.

La prima frazione di gioco si sviluppa su ritmi altalenanti. Il Pontedera approccia bene la gara controllando il possesso, ma le prime vere sortite sono di marca ospite: all’11’ una sponda di Sinani libera Baldini, il cui tiro viene murato da un ottimo intervento in scivolata proprio del capitano Caponi, in un’azione poi invalidata per fuorigioco. Poco dopo, un disimpegno errato dei granata innesca un pericoloso contropiede del Bra, con Sinani che va alla conclusione trovando ancora l’opposizione di Caponi. Superata la mezz’ora, dopo alcuni tentativi imprecisi di Sganzerla e Faggi, la gara si accende: gli ospiti sfiorano il vantaggio con un tiro al volo di Baldini su cross di Lionetti, mentre il Pontedera risponde con una conclusione dalla distanza di Kabashi che costringe il portiere Renzetti a rifugiarsi in angolo. Nel finale di tempo, i padroni di casa peccano di lucidità in contropiede, sprecando buone opportunità con Raychev e Faggi.

Al rientro dagli spogliatoi, l’inerzia del match sembra mutare. Il Pontedera scende in campo con un piglio decisamente più aggressivo, spingendo con insistenza sulla corsia di destra, dove le sortite di Leo mettono in seria difficoltà la retroguardia piemontese. Nonostante l’aumento della pressione offensiva, i granata rischiano grosso al 64′ per una palla persa da Sapola su rimessa laterale: il conseguente contropiede del Bra viene sventato solo da un provvidenziale recupero in angolo dello stesso Leo. Scampato il pericolo, il Pontedera costruisce l’occasione più nitida della sua partita al 68′, quando Raychev lascia partire una potente conclusione dalla distanza che si infrange in pieno sulla traversa.

L’ultimo quarto di gara si trasforma in un botta e risposta che esalta i portieri e le difese. Al 74′, è l’estremo difensore granata Saracco a salire in cattedra, blindando il risultato con un doppio intervento decisivo: prima respinge con i piedi un’insidiosa conclusione di Baldini, poi si supera opponendosi alla ribattuta a botta sicura di Lionetti. Negli istanti finali, il Pontedera tenta il tutto per tutto per agguantare la vittoria. All’87’, un’imbucata premia l’inserimento di Yeboah, la cui deviazione di nuca termina però a lato. Nel primo minuto di recupero, l’ultimo sussulto granata porta la firma di Manfredonia, ma il suo tiro finisce altissimo. Nel finale occasionissima per gli ospiti per portarsi in vantaggio ma un salvataggio di Leo salva tutto. Uno 0-0 che suona come un campanello d’allarme per le speranze di salvezza della formazione toscana.

Il tabellino

PONTEDERA (4-2-3-1): Saracco; Cerretti, Piana, Sapola (79′ Mbambi), Leo; Caponi (79′ Emanuello), Faggi (83′ Pietrelli); Raychev (72′ Manfredonia), Kabashi (72′ Dell’Aquila), Vitali; Yeboah. All. Braglia.

BRA (3-5-2): Renzetti; Sganzerla, De Santis, Fiordaliso; Lia, Armstrong, Brambilla (83′ Pretato), Lionetti, La Marca; Sinani, Baldini (80′ Akammadu). All. Nisticò.

NOTE: Ammoniti: Renzetti (B), Leo (P), Braglia (P).