Milano si conferma bestia nera della Savino Del Bene Volley: out in semifinale playoff

Numia Vero Volley Milano – Savino Del Bene Volley 3-1 (28-26, 19-25, 25-21, 25-22)

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Miner, Gelin n.e., Bosio, Modesti (L2), Pietrini 3, Sartori, Danesi 11, Kurtagic 5, Cagnin n.e., Lanier 15, Egonu 35, Akimova, Piva 12, Fersino (L1). All: Lavarini.

SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi n.e., Bechis, Skinner 17, Castillo (L1), Ruddins 2, Franklin 2, Ribechi (L2) n.e., Bosetti 4, Ognjenovic 4, Mancini n.e., Graziani 2, Nwakalor 14, Antropova 26, Weitzel. All.: Gaspari.

ARBITRI: Zanussi – Cavalieri – Venturi

FIRENZE – Milano si conferma bestia nera della Savino Del Bene, che finisce la sua corsa playoff in gara 4 di semifinale.

La Savino Del Bene Volley ha lottato sin dalle prime azioni: nel primo set la partita è stata punto a punto con una Milano che ha avuto la meglio ai vantaggi per 28-26. Nel secondo la formazione di coach Gaspari ha reagito con forza, prendendo il largo nel finale per impattare il conto dei set (19-25). Nel terzo parziale Milano ha preso il comando e mantenuto un vantaggio stabile fino alla chiusura (25-21), mentre nel quarto set le toscane hanno tenuto il ritmo fino alla fase decisiva, ma poi si sono arrese per 25-22.

A livello individuale, spicca la prestazione di Ekaterina Antropova, top scorer della Savino Del Bene Volley con 26 punti. Hanno contribuito significativamente anche Avery Skinner con 17 punti e Linda Nwakalor con 14 punti al loro attivo. Dall’altra parte della rete incontenibile Paola Egonu, autrice di addirittura 35 punti, supportata da una Lanier da 15 e da una Piva da 12. In doppia cifra anche Danesi con 11 punti, di cui sette prodotti a muro.

Dal punto di vista dei dati di squadra, la Savino Del Bene Volley ha espresso ottime percentuali di ricezione (63% positività), realizzando 10 muri vincenti, gli stessi di Milano, e ha vinto la battaglia dai 9 metri con 3 ace realizzati, a fronte di un singolo punto su battuta prodotto da Milano. La formazione meneghina ha invece attacco meglio chiudendo con il 47%, sette punti percentuali in più rispetto a quanto prodotto da Ognjenovic e compagne.

Nonostante l’eliminazione nei play off, il percorso stagionale della Savino Del Bene Volley prosegue: la squadra tornerà subito in palestra per preparare con determinazione le final four della Cev Women’s Champions League, in programma il 2 e 3 maggio a Istanbul, con l’obiettivo di continuare a competere ad altissimo livello in campo internazionale.

Coach Gaspari commenta così: “È stata una partita abbastanza simile a Gara-2: nel primo set, tolto un piccolo gap iniziale positivo, siamo stati punto a punto. Non abbiamo avuto la capacità di toccare una palla in più su Egonu, che ha chiuso con 12 su 18, per grande merito suo ovviamente. Su qualche pallone dovevamo essere un pochino più aggressivi a muro e in difesa per cercare di fermarla, perché quando un opposto in un set fa 12 su 18 diventa difficile giocare a pallavolo. Peccato per il primo set. Siamo stati bravissimi a reagire nel secondo, ma abbiamo sempre iniziato i set con dei gap negativi dipesi da noi. Questo è il rammarico di oggi, perché loro hanno messo tanta qualità e hanno meritato la finale. Noi siamo arrivati nel momento decisivo con qualche situazione e gestione dei colpi non positiva e, nonostante tutto, siamo riusciti a rientrare anche nel quarto set. Questo ci deve servire, perché loro sono state molto abili e scaltre a usare il nostro muro, mentre noi, quando la situazione non era perfetta, giocavamo comodi: a questi livelli non funziona così. Quindi merito a Milano. È un grande dispiacere e dirlo dopo una semifinale persa non è facilissimo, ma io sono molto orgoglioso di questo gruppo, perché ha fatto una stagione incredibile e non ha mai trovato mezzo alibi. Abbiamo avuto tantissimi problemi, come tutte le squadre, ma siamo sempre tornati in palestra cercando soluzioni. Avremmo voluto giocarcela meglio, però anche con tutte le difficoltà la squadra, tolta gara-1, ha sempre giocato. È stata una stagione incredibile che per noi non è finita: una stagione di grande continuità, da grande squadra. Dobbiamo lavorare in questi giorni perché vogliamo raggiungere un’altra finale. Adesso però c’è la delusione, ed è giusto che ci sia: deve servirci per tornare in palestra cariche e motivate, per provare a fare un’altra grande impresa.”