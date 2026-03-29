Ottavo risultato utile per la Pianese: le zebrette strappano un punto sul campo del Forlì

FORLÌ – La trasferta allo stadio “Tullo Morgagni” di Forlì si conclude con un prezioso pareggio a reti inviolate per la Pianese. La formazione guidata da mister Birindelli conquista un punto che le permette di allungare a otto la striscia di risultati utili consecutivi, confermando l’ottima solidità strutturale del gruppo. Al termine di una gara dai due volti — più vivace e ricca di occasioni nella prima frazione, decisamente più bloccata ed equilibrata nella ripresa — le zebrette muovono ulteriormente la classifica.

L’avvio di gara si dimostra subito vivace. Dopo appena un minuto e mezzo, i padroni di casa si affacciano in avanti con un’incursione di Selvini, tempestivamente chiuso in calcio d’angolo da Amey. La risposta dei bianconeri è affidata a Ongaro, che al 6′ serve l’inserimento di Proietto, il cui traversone deviato sfiora la porta difesa dall’estremo difensore Martelli. L’episodio chiave del primo tempo si registra al 10′: il direttore di gara assegna inizialmente un calcio di rigore per un atterramento in area di Farinelli. Tuttavia, la provvidenziale chiamata del sistema FVS da parte del tecnico Birindelli induce l’arbitro a rivedere l’azione al monitor e a revocare la massima punizione.

Scampato il pericolo, la Pianese prende in mano le redini del gioco producendo diverse trame offensive. Al 19′, un’accelerazione di Martey sulla corsia di destra libera Proietto sul secondo palo, ma l’intervento in ripiegamento di Manetti sventa la minaccia all’ultimo istante. Pochi minuti dopo (22′), un’azione avvolgente sull’asse Martey-Bertini culmina con un elegante colpo di tacco per Peli, la cui conclusione da ottima posizione viene respinta da Onofri. Gli ospiti insistono e al 36′ costruiscono un’altra palla gol in ripartenza: Martey imbecca Ongaro, fermato solo sulla linea di fondo dopo un buon ingresso in area. L’ultima emozione prima dell’intervallo è però di marca locale, con un tiro dal limite del subentrato Menarini che, deviato da Amey, termina a lato della porta difesa da Filippis.

La ripresa si apre con un atteggiamento più prudente da parte di entrambe le compagini, attente a presidiare le rispettive metà campo senza però rinunciare a proporsi in avanti. Al 12′, il Forlì tenta di impensierire la retroguardia toscana con un colpo di testa di Franzolini sugli sviluppi di un corner, che si spegne sul fondo. La replica della Pianese passa per i piedi dei giocatori subentrati dalla panchina: al 22′, un preciso passaggio filtrante di Ianesi innesca Fabrizi, che si presenta a tu per tu con il portiere ma viene fermato da un provvidenziale intervento in scivolata di De Risio. La medesima asse offensiva si ripete al 31′ in contropiede, trovando questa volta la chiusura tempestiva di Cavallini.

Il match prosegue sui binari di un rigido equilibrio tattico fino alle battute conclusive. Nei minuti di recupero, la formazione toscana prova l’ultimo assalto con un’azione personale di Tirelli, che parte da sinistra e lascia partire una conclusione dai venticinque metri spentasi di poco a lato. Al triplice fischio, lo 0-0 fotografa fedelmente l’andamento di una gara combattuta. Per le zebrette, archiviata la trasferta romagnola, l’attenzione si sposta ora sul prossimo impegno di campionato: sabato la squadra tornerà a Piancastagnaio per ospitare il Campobasso.

Il tabellino

FORLÌ (4-3-3): Martelli; Cavallini, Onofri, Palomba (41′ Menarini), Manetti; De Risio, Macri, Franzolini; Farinelli, Trombetta (85′ Petrelli), Selvini (85′ Spinelli). All.

PIANESE (3-5-2): Filippis; Masetti (77′ Gorelli), Ercolani, Amey; Peli (62′ Ianesi), Bertini, Simeoni, Proietto (90’+2′ Sodero), Tirelli; Ongaro (61′ Fabrizi), Martey. All. Birindelli.

NOTE: Ammoniti: Amey (P), Menarini (F), Cavallini (F).