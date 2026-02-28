L’Empoli riacciuffa il Cesena nella ripresa: Fila risponde a Cristian Shpendi

EMPOLI – Si chiude con un pareggio per 1-1 la sfida casalinga dell’Empoli contro il Cesena, un risultato che lascia un comprensibile rammarico alla formazione toscana alla luce della notevole mole di gioco offensivo prodotta per l’intero arco del match. I padroni di casa si sono scontrati con l’efficacia difensiva e il pragmatismo degli ospiti, abili a capitalizzare le occasioni create nella prima frazione di gioco e a resistere, con ordine e compattezza, al prolungato forcing azzurro nella ripresa.

L’avvio di gara ha mostrato un Empoli subito propositivo, capace di rendersi pericoloso già al 2′ con una doppia chance per Stiven Shpendi e Moruzzi, quest’ultimo fermato solo dall’intervento del portiere avversario. Il Cesena, tuttavia, ha impostato una gara intelligente basata su un baricentro basso e ripartenze verticali, sfiorando il vantaggio al 14′ con un sinistro dall’interno dell’area di Ciervo che si è stampato sul palo. La doccia fredda per i toscani si è materializzata al 29′: su assist di Cerri, Cristian Shpendi ha trovato lo spunto vincente da distanza ravvicinata, insaccando il pallone nell’angolino basso a sinistra e portando avanti i romagnoli.

La reazione dell’Empoli allo svantaggio è stata costante ma imprecisa, sviluppandosi principalmente attraverso la ricerca dell’ampiezza sulle corsie esterne. I tentativi di Nasti ed Ebuehi non hanno trovato lo specchio della porta, mentre gli ospiti si sono resi nuovamente insidiosi al 43′ con una conclusione di Cerri parata centralmente. L’inerzia della partita è passata definitivamente ai padroni di casa a inizio ripresa, complice l’ingresso di Saporiti per Ignacchiti. Dopo un tentativo di Lovato al 50′ e una replica cesenate con un colpo di testa di Frabotta parato al 53′, gli azzurri hanno letteralmente cinto d’assedio l’area avversaria.

La spinta offensiva dei toscani, supportata da un’evidente superiorità atletica e da un elevato numero di calci d’angolo, è stata premiata al 71′. Sugli sviluppi di un corner battuto da Stiven Shpendi, il neo-entrato Daniel Fila — in campo da poco più di dieci minuti al posto di Nasti — ha trovato la deviazione vincente da pochi passi per l’1-1. L’ultimo quarto d’ora si è trasformato in un assalto alla ricerca della vittoria: l’Empoli ha collezionato calci piazzati e conclusioni con Obaretin, Saporiti, Lovato e Guarino, ma la retroguardia del Cesena ha retto l’urto. L’ultimo brivido, un tiro di Ilie parato al 93′, ha sancito il definitivo pareggio, confermando la solidità della manovra empolese ma evidenziando una cronica mancanza di precisione negli ultimi sedici metri.

Il tabellino

EMPOLI (3-5-2): Fulignati; Obaretin, Lovato, Guarino; Moruzzi, Ignacchiti (46′ Saporiti), Haas (60′ Ilie), Degli Innocenti (87′ Yepes), Ebuehi (73′ Candela); Nasti (59′ Fila), S. Shpendi. All. Dionisi.

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi (77′ Guidi), Zaro, Piacentini; Ciervo (83′ Amoran), Francesconi, Castagnetti, Bisoli (77′ Berti), Frabotta; Cerri (61′ Vrioni), C. Shpendi (77′ Olivieri). All. Mignani.

RETI: 29′ C. Shpendi (C), 71′ Fila (E).

NOTE: Ammoniti: Cerri (C).