EMPOLI – Empoli-Como, D’Aversa: “Scontro diretto. Partita non semplice”

Empoli-Como lunedì 4 novembre alle ore 18.30 allo stadio Castellani di Empoli.

Posticipo valido per l’undicesima giornata di serie A.

Posticipo diretto da Marco Di Bello di Brindisi. Marco Bresmes di Bergamo e Domenico Palermo di Bari gli assistenti. Federico Dionisi di L’Aquila il IV ufficiale. Matteo Gariglio di Pinerolo il Var e Daniele Paterna di Teramo l’Avar.

Empoli di Roberto D’Aversa a quota 11. Como di Fàbregas a quota 9.

D’Aversa: “Partita importante, non possiamo considerare il Como una squadra che ha il nostro stesso obiettivo ma ad oggi la classifica dice che è uno scontro diretto. La voglia e la determinazione di andare alla ricerca del risultato pieno con equilibrio e intelligenza dovrà prevalere sull’avversario. Fino ad ora la prestazione c’è sempre stata ma c’è il bisogno, non l’obbligo, di portare a casa il risultato pieno. Affronteremo una squadra che viene da una sconfitta pesante dal punto di vista del risultato ma fino a cinque minuti dalla fine la gara è stata in equilibrio. Non sarà una partita semplice. Vero che abbiamo fatto delle buone prestazioni ma non è arrivato il risultato pieno, dobbiamo ragionare su quegli aspetti per far sì che arrivi”.

“Il Como ha dei giocatori di qualità. Già lo scorso anno in B hanno fatto investimenti importanti su calciatori come Strefezza e Goldaniga. Il Como gioca a calcio, è una squadra molto organizzata. Credo che Fabregas, per la carriera che ha avuto da giocatore, è uno di quegli allenatori che diventano top allenatori oppure si perdono per strada. Lui lo considero come uno di quelli che può diventare top, bravo è già adesso. Hanno tanti giocatori tecnicamente validi, usano molto il fraseggio, il possesso palla, anche con squadre blasonate. Dobbiamo essere bravi ad evidenziare i loro difetti e non i loro pregi”.