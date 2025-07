Arena Garibaldi, lavori entro il cronoprogramma: sopralluogo del Comune

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Questa mattina (16 luglio) si è svolto un nuovo sopralluogo tecnico all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani, a metà del percorso previsto per i lavori di adeguamento necessari a garantire la conformità dell’impianto ai requisiti richiesti per la serie A, in seguito alla storica promozione del Pisa.

Al sopralluogo hanno partecipato il sindaco Michele Conti, il vicesindaco con delega all’edilizia sportiva Raffaele Latrofa e l’ingegner Gabriele Cerri, dirigente della Direzione edilizia pubblica, sport e protezione civile.

Sia i tecnici del Comune di Pisa sia la ditta incaricata dei lavori stanno mettendo in campo il massimo impegno, lavorando in stretto coordinamento con il Pisa Sporting Club per rispettare i tempi prefissati e completare gli interventi entro la scadenza prevista. L’obiettivo è consentire alla squadra di disputare in casa la gara contro la Roma, in programma sabato 30 agosto, primo appuntamento casalingo del campionato di Serie A.

Fondamentale nel percorso sarà il sopralluogo della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, previsto entro la fine di luglio, che servirà a verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Solo al termine degli interventi, con un successivo sopralluogo finale, la Commissione potrà esprimere il proprio parere definitivo necessario per la conferma dell’agibilità dello stadio secondo gli standard richiesti dalla Lega Serie A. I lavori, articolati in due fasi e hanno una durata complessiva prevista di 75 giorni e si concluderanno prima dell’inizio del campionato.

“Non lasceremo nulla al caso – dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti – l’amministrazione comunale è completamente impegnata a rispettare tempi e modalità per l’adeguamento funzionale dell’Arena Garibaldi, affinché possa ospitare la seconda giornata, la prima partita casalinga del Pisa Sporting Club in Serie A. Fin dall’inizio abbiamo messo a disposizione risorse, competenze tecniche e una programmazione dettagliata, senza lasciare spazio a ritardi o incertezze. Il lavoro sta procedendo con la massima determinazione, coordinando l’attività tra Comune, società sportiva e imprese coinvolte. La città e i tifosi meritano uno stadio sicuro, a norma e adeguato alle esigenze del massimo campionato nazionale, per questo ci siamo attivati oltre un anno fa con lavori di adeguamento propedeutici. Siamo consapevoli che l’Arena Garibaldi è un impianto storico con sue specificità e complessità, ma proprio per questo il nostro impegno è massimo, costante e concreto. L’obiettivo è chiaro: garantire che lo stadio sia pronto, funzionale e in grado di accogliere al meglio le sfide di serie A, rispettando tutte le normative e gli standard richiesti. Continuiamo ad agire con responsabilità e determinazione, perché la città di Pisa e il Pisa Sporting Club possano affrontare con orgoglio e serenità questa stagione storica».

“Questo intervento – afferma il vicesindaco Raffaele Latrofa – si inserisce in un percorso di valorizzazione continua dell’Arena Garibaldi, un impianto storico che richiede attenzione costante per garantire sicurezza e funzionalità. Stiamo lavorando con impegno massimo, anche nei giorni festivi e con doppi turni, sfruttando la settimana in più derivata dalla richiesta concessa di giocare la prima partita fuori casa. Operiamo su una struttura che risale agli anni Trenta, con tutte le complessità tecniche che ne derivano, e questo comporta inevitabili sfide durante l’esecuzione degli interventi. Gran parte degli adeguamenti si stanno effettuando nella zona sottostante la tribuna coperta, costruita negli anni Trenta, dunque si deve procedere con la dovuta cautela perché non è come lavorare sul nuovo. Nonostante ciò, i lavori procedono con determinazione e ritmo sostenuto. Fondamentale sarà il parere della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che effettuerà un primo sopralluogo a fine luglio per verificare lo stato di avanzamento e una valutazione finale al termine dei lavori. Solo al completamento di questo iter, in merito al quale siamo fiduciosi considerando la massima collaborazione portata avanti in questi anni e soprattutto in queste settimane, potremo avere la certezza dell’agibilità piena dello stadio”.

Ad oggi risultano completate le principali attività relative alla Curva Aud, dove è conclusa la fase relativa all’impermeabilizzazione e ripresa di intonaco. È stato spostato il settore ospiti verso la Tribuna Coperta, è in corso l’installazione dei seggiolini e delle nuove recinzioni, come previsto, consentendo la realizzazione della nuova zona cuscinetto e il ripristino di una porzione della curva per il pubblico locale con accesso da via Luigi Bianchi. La nuova configurazione prevede una capienza di 1732 posti per i tifosi di casa e 1100 per il settore ospiti, già predisposti secondo le indicazioni della commissione provinciale di vigilanza.

Per permettere questo intervento si è dovuti intervenire sul vecchio maxi-schermo che è stato smantellato al suo interno mantenendo la struttura portante sulla quale verranno montati i nuovi Led. Tra gli interventi in corso l’adeguamento delle torri faro, con l’integrazione di parte dei proiettori esistenti con nuovi fari Led ad alta potenza, per garantire il rispetto dei parametri illuminotecnici della Serie A. In corso anche lo spostamento del divisorio tra Curva nord e gradinata per riportare i settori alla disposizione precedente all’intervento della traslazione a “orologio”.

In avanzata fase di completamento sono anche gli interventi sulla tribuna coperta, dove, dopo la demolizione dei vecchi box a bordo campo e il completamento delle gettate in cemento delle platee, si sta procedendo alla realizzazione delle nuove postazioni field-box, che saranno 10 da 14 posti, a cui aggiungere 16 postazioni coperte per spettatori con disabilità e accompagnatori. È in fase di realizzazione anche il nuovo tunnel di accesso al campo, in asse al centrocampo, destinato a collegare direttamente gli spogliatoi al terreno di gioco.

Prosegue inoltre la ristrutturazione degli spazi tecnici situati sotto la tribuna coperta, dove sono in corso le attività di costruzione a secco dei nuovi volumi per sala conferenze, area stampa, zona mista e palestra. Parallelamente si lavora all’adeguamento degli impianti tecnologici e all’ampliamento del tv compound, che raggiungerà una superficie di 600 metri quadrati per ospitare le esigenze della produzione televisiva.

Il Coni e i vigili del fuoco hanno già espresso parere positivo sul progetto aggiornato, a seguito delle prescrizioni tecniche della Lega Serie A. L’Arena Garibaldi sarà adeguata e messa a norma per poter ospitare regolarmente le partite casalinghe del Pisa Sporting Club nel prossimo campionato, garantendo sicurezza e rispetto degli standard richiesti, nel pieno rispetto della sua storica identità.

Il nuovo assetto complessivo porterà la capienza dell’Arena Garibaldi a 12508 spettatori, così suddivisi: Tribuna coperta superiore 1482 posti, Tribuna coperta inferiore 1264 posti, Curva nord 3880 posti, Gradinata 3050 posti, Curva sud locali 1732 posti e Curva sud ospiti 1.100 posti