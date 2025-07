Il calcio toscano riparte: raduni, ritiri e prime sgambate per i club professionistici

Getting your Trinity Audio player ready...

L’estate calcistica in Toscana è ufficialmente entrata nel vivo. Con l’avvicinarsi della nuova stagione, le squadre professionistiche della regione hanno dato il via alla preparazione: tra test atletici, allenamenti e momenti di coesione, si lavora per gettare le basi della prossima annata sportiva. Dalla Serie A alla Serie C, ogni squadra ha avviato i propri ritiri con l’obiettivo di presentarsi al meglio ai blocchi di partenza.

Fiorentina e Pisa: la Serie A toscana scalda i motori

La Fiorentina ha riacceso i motori al Viola Park, moderno centro sportivo che ospita la preparazione estiva dei gigliati. Mister Pioli punta a costruire un gruppo competitivo per affrontare con ambizione il campionato e le sfide europee, sfruttando strutture d’eccellenza e un ambiente tecnico all’avanguardia. Tra i volti nuovi, spicca Edin Džeko, già integrato nel gruppo e pronto a portare esperienza e carisma.

Il Pisa Sporting Club, fresco di promozione in Serie A, ha scelto l’altura: i nerazzurri sono in ritiro a Morgex, in Val d’Aosta, dove clima e logistica favoriscono un lavoro fisico intenso. Una preparazione curata nei dettagli per affrontare al meglio il ritorno nella massima serie.

Empoli e Carrarese: la serie B punta sulla continuità

Retrocesso in Serie B, l’Empoli ha deciso di restare nel familiare ambiente di Monteboro, dove il club può contare su infrastrutture consolidate e un contesto sereno per ritrovare compattezza.

La Carrarese, reduce da un’annata positiva e ora anch’essa in serie B, ha scelto Pontremoli per il proprio ritiro. Una località tranquilla ma funzionale, perfetta per un lavoro mirato e senza distrazioni, con lo sguardo puntato a una stagione da protagonisti nella nuova categoria.

Serie C: Arezzo, Livorno, Pontedera e Pianese ai blocchi di partenza

L’Arezzo ha concluso la prima parte della preparazione al Training Center di Rigutino, per poi trasferirsi a Storo, in Trentino, dove proseguirà la fase più intensa del ritiro. Un doppio step pensato per alternare lavoro fisico e tecnico, puntando su un gruppo solido e motivato.

Il Livorno, con l’ambizione di risalire la china, ha iniziato il proprio ritiro a Montecatini Alto. La squadra resterà in collina fino al 23 luglio, sfruttando clima favorevole e strutture funzionali per preparare al meglio la nuova stagione di serie C.

Il Pontedera ha aperto le danze con le prime valutazioni fisiche presso San Rossore, sotto lo sguardo del tecnico Menichini, prima di entrare nel vivo del ritiro.

Infine, la Pianese ha inaugurato oggi (18 luglio) la stagione 2025/2026 con il tradizionale raduno allo stadio Comunale di Piancastagnaio. Dopo un pranzo conviviale la squadra si è allenerà sotto la guida di Alessandro Birindelli.