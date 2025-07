La grande atletica torna a Firenze con il Pegaso Meeting

FIRENZE – Il Pegaso Meeting, che andrà in scena mercoledì (23 luglio) allo stadio Luigi Ridolfi di Firenze, segna il ritorno della grande atletica in un impianto tra i migliori d’Italia che in passato ha già ospitato due volte (2021 e 2023) il Golden Gala Pietro Mennea, la più grande manifestazione italiana per l’atletica leggera. Il Pegaso Meeting affonda le proprie radici nel Grifone Meeting, con una tradizione ultradecennale tra le location di Castiglione della Pescaia, Grosseto e Asti, ed è inserito nel Challenger Continental Tour di European Athletics. Cinque le gare internazionali in programma (100 metri, salto triplo e lancio del peso maschili), 1500 metri e salto triplo femminile. Completano il programma un 100 metri femminile Fispes, con le migliori sprinter paralimpiche d’Italia, e una serie di gare regionali del circuito Gold di Fidal Toscana. Il Pegaso Meeting, organizzato dall’Atletica Firenze Marathon e diretto dall’ex azzurra Elisabetta Artuso, si svolge con il supporto della Regione Toscana e del Comune di Firenze. Il meeting potrà essere seguito in diretta streaming su SportFace e per tutta la durata della manifstazione potrà contare sulla copertura di RaiSport.

Una gara di lancio del peso stellare

I grandi protagonisti del Pegaso Meeting saranno i pesisti, e non poteva essere altrimenti vista la tradizione tutta fiorentina della specialità. In prima fila, naturalmente, il primatista italiano Leonardo Fabbri (22,98 l’anno scorso a Bruxelles). Fabbri, quest’anno, ha già superato due volte la barriera dei 22 metri, lanciando a 22,31 l’8 giugno a Lucca e a 22,27 domenica scorsa a Lignano Sabbiadoro. Due performance che nel 2025 sono state superate solo dall’americano Joe Kowacs, che il 5 luglio, a Eugene, ha lanciato la palla da 7,260 chilogrammi a 22,48. Con il ventottenne fiorentino dell’Aeronautica Militare (ma cresciuto nell’Atletica Firenze Marathon) sarà in pedana Zane Weir, altro azzurro di assoluto valore internazionale. Weir, terzo italiano di sempre alle spalle della coppia “made in Florence” Fabbri-Andrei, ha un primato personale di 22,44 e quest’anno ha lanciato a un più che promettente 21,84 che lo colloca al decimo posto della lista mondiale. Ponzio (21,83 di PB) nel 2025 è arrivato a 21,07. Tra gli altri iscritti figurano Andrei Toader (romeno, campione europeo indoor quest’inverno ad Apeldoorn quando sorprese tutti con una prova da 21,27), gli egiziani Mostafa Hassan (21,65 nel 2023) e Mohamed Khalifa (21,39 nel 2022). Tra gli altri italiani – Francesco Trabacca (19,44), Vincenzo D’Agostino (18,95) – incuriosisce la presenza in pedana di Daniele Fabbri, fratello minore di Leonardo.

Sugli 800 duello Sabbatini-Yarigo

Gaia Sabbatini, in netta ripresa dopo la sfortunata stagione 2024, sarà in pista su una distanza per lei non troppo abituale come gli 800 metri, dove ha un primato personale di 2’01”07 stabilito nel 2022 sulla pista indoor di Ancona. L’atleta delle Fiamme Azzurre, al rientro dopo un intervento a un tendine d’Achille, nel 2025 ha dato due buone dimostrazioni di forma sulla sua distanza preferita, dove ha un primato personale di 4’01”24 che risale al 2023. Quest’anno Gaia ha corso in 4’04”79 al meeting francese di Tomblain ma soprattutto il 15 luglio è andata a vincere al meeting di Brescia, chiudendo in 4’07”41 una gara impostata su ritmi tattici fin dall’inizio. L’azzurra si troverà di fronte un buon gruppo di atlete accreditate di tempi intorno ai 2 minuti, a partire dalla rappresentante del Benin Noélie Yarigo (1’58”48 nel 2023). Completano il lotto la norvegese Pernille Karlsen Antonsen (2’00”45), l’australiana Ellie Sanford (2’00”50), la keniana Judy Kemunto (2’00”98) la sudafricana Awiwe Hoboloshe (2’01”15) e le giovani azzurre Gloria Kabangu e Federica Pansini.