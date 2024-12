Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Empoli-Torino, D’Aversa: “Non possiamo sottovalutare l’avversario”

Empoli-Torino venerdì 13 dicembre allo stadio Castellani di Empoli alle ore 20.45. Partita anticipo della sedicesima giornata di serie A diretta da Kevin Bonacina di Bergamo. Fabiano Preti di Mantova e Marco Ceccon di Lovere gli assistenti; Federico La Penna di Roma 1 il IV ufficiale; Ivano Pezzuto di Lecce il Var e Francesco Meraviglia di Pistoia l’Avar.

Empoli di Roberto D’Aversa a quota 19 punti reduce dal blitz vincente 1-4 a Verona e dalla qualificazione ai quarti di Coppa Italia eliminando la Fiorentina.

Empoli senza Pellegri, stagione finita per il giocatore dopo l’infortunio a Verona.

Torino di Paolo Vanoli a quota 16 punti.

Vanoli: “Siamo consapevoli di giocare su un campo ostico, l’ultima vittoria del Toro a Empoli è del 2022 e anche le big hanno sempre sofferto: cerchiamo un’occasione per svoltare e una vittoria che meritiamo per riprendere totalmente fiducia”.

D’Aversa: “Mi aspetto una gara dura e difficile, sarà una sfida importante per dare continuità; non ci possiamo permettere di sottovalutare l’avversario, dobbiamo restare concentrati sul nostro obiettivo e sul percorso. Il Torino viene dal pari di Marassi con il Genoa, non pensiamo alla classifica ma ai loro singoli. Vero che non hanno Zapata ma è comunque una squadra forte. Dovremo restare determinati e concentrati per il nostro obiettivo, sempre con la fame del primo giorno di ritiro. Il campionato di serie A è molto lungo. Nell’arco di una stagione ci sono gare che hanno un’importanza fondamentale, quella col Torino è una di queste, non tanto per il nostro obiettivo quanto per come affrontare il resto del campionato”.

“Sul Torino si pensa alla loro difficoltà anche per come hanno iniziato la stagione visto che sono stati primi in classifica. Da parte nostra ci deve essere massimo rispetto. Dobbiamo andare in campo con determinazione, convinzione ed essere propositivi. Una squadra che si vuole salvare deve sempre affrontare le partite con il coltello tra i denti”.

“In questo momento stiamo facendo qualcosa di straordinario. Ho a disposizione ragazzi che ragionano da squadra. Penso che se si vada in campo cercando la prestazione da squadra senza snaturarci, a prescindere dall’avversario che affrontiamo, si può migliorare ciò che di straordinario stiamo facendo”.

“Ritengo doveroso un saluto a Pietro Pellegri, aveva recuperato certezze e condizione fisica del giocatore che è. Ci stava dando tanto e ci mancherà, così come Haas e Sazonov. Dispiace soprattutto per chi ci è già passato. Io l’ho vissuto da giocatore, ora ti vedi crollare il mondo addosso. In questo momento è chiaro essere giù di morale ma bisogna comunque essere positivi. Si sa che per avere successo nella vita c’è bisogno del sacrificio ed a volte anche del dolore. Ma da questo dolore si deve ripartire ancora più forti. Mi auguro di rivederli presto in campo”.