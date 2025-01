L’Empoli tiene testa all’Inter per quasi un’ora, poi capitola a San Siro

Getting your Trinity Audio player ready...

Inter – Empoli 3-1INTER (3-5-2)

: Sommer; Pavard (85’ Darmian), De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski (69’ Mkhitaryan), Dimarco (77’ Bastoni); Taremi (69’ Thuram), Lautaro (77’ Aranutovic). A disposizione: Martinez, Calligaris; Acerbi, Frattesi, Buchanan, Palacios, De Pieri, Topalovic. Allenatore: Farris

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; De Sciglio (66’ Goglichidze), Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi (73’ Henderson), Maleh, Pezzella (83’ Sambia); Cacace (83’ Zurkowski), Fazzini (66’ Esposito); Colombo. A disposizione: Perisan, Seghetti; Tosto, Marianucci, Asmussen, Konate. Allenatore: D’Aversa

ARBITRO: Ermanno Feliciani di Teramo (Di Iorio-Zingarelli)

RETI: 55’ Lautaro Martinez, 79’ Dumfries, 84’ Esposito, 89’ Thuram

MILANO – Non si interrompe l’emorragia di risultati dell’Empoli. Non era certo San Siro il campo più agevole da cui iniziare il riscatto, comunque la squadra di D’Aversa ha resistito per quasi un’ora prima di capitolare.

Primo tempo con un Lautaro Martinez scatenato che prima impegna Vasquez poi coglie un palo pieno. Nella ripresa la sblocca l’argentino campione del mondo con un gren gol, poi raddoppia Dumfries. Ma la partita non è chiusa: Esposito, subentrato a Fazzini, accorcia e. tiene aperta la gara almeno fino a quando Thuram, servito da Arnautovic, non la mette alle spalle del portiere colombiano per il 3-1 finale.