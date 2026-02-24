Empoli Fc lancia l’Academy Special: al via a Monteboro il progetto calcistico per l’inclusione e la disabilità

EMPOLI – L’inclusione sociale e la pratica sportiva si fondono nel nuovo programma varato dall’Empoli Football Club. Presso le strutture del Monteboro Training Center si è tenuta la sessione inaugurale dell’Empoli Academy Special, un’iniziativa interamente dedicata a ragazze e ragazzi con disabilità. L’obiettivo della società è quello di strutturare un percorso stabile e continuativo lungo l’intero arco dell’anno, capace di coniugare l’aspetto atletico con finalità prettamente educative e relazionali.

L’attività sul campo è stata concepita per garantire un ambiente sicuro, accessibile e stimolante. I giovani partecipanti sono costantemente affiancati da figure professionali qualificate, incaricate di fornire supporto e competenze tecniche. Il programma formativo prevede un’alternanza calibrata tra esercitazioni calcistiche, momenti ludici e spazi di socializzazione. L’intento primario è favorire lo sviluppo dell’autonomia, il benessere psico-fisico e la crescita personale dei ragazzi, senza porre alcun limite anagrafico o legato alla tipologia di disabilità.

L’inquadramento strategico e valoriale dell’Academy è stato illustrato da Rebecca Corsi, Amministratore Delegato e Vice Presidente del club azzurro. La dirigente ha spiegato come l’impulso decisivo per la realizzazione del progetto sia scaturito da una specifica richiesta giunta al termine dei camp estivi: una lettera scritta da Rubio, uno dei giovani atleti, che esprimeva il forte desiderio di potersi allenare con maggiore regolarità.

“Quelle parole hanno davvero aperto una strada e ci hanno dato il coraggio di trasformare un’idea in un progetto reale”, ha precisato l’Amministratore Delegato, evidenziando il fondamentale lavoro di squadra e la dedizione dei collaboratori societari per l’attuazione dell’iniziativa. La volontà della dirigenza è quella di offrire a tutti la possibilità di vivere un’esperienza sportiva all’aria aperta, favorendo il senso di appartenenza al gruppo.

Attraverso l’attivazione di questa nuova struttura formativa, l’Empoli FC ribadisce la propria visione istituzionale volta all’abbattimento delle barriere. Il terreno di gioco si conferma così uno spazio in cui la disciplina calcistica trascende la dimensione agonistica, per affermarsi come un prezioso strumento di integrazione, rispetto e sviluppo umano a disposizione della collettività.