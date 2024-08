Risoluzione consensuale del contratto con l’Empoli per Francesco Caputo

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Colombo, Solbakken, Esposito e Shpendi. Là davanti, in casa Empoli, c’è affollamento. E un calciatore esperto come Ciccio Caputo avrebbe potuto, questa stagione, trovare poco spazio in campo.

Ecco allora che il giocatore e l’Empoli hanno trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto che permetterà al giocatore di trovare più facilmente una nuova collocazione.

Quattro stagioni in azzurro, una promozione dalla B alla A, due salvezze nella massima serie, Ciccio Caputo saluta l’Empoli dopo 119 presenze e 51 reti, tra serie A e serie B suddivise in due esperienze.

“A Ciccio – dice la società – vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni e il più grande augurio per il futuro sportivo e professionale”.