Test di lusso prima della Coppa Italia: al Castellani c’è Empoli – Sampdoria

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Ultima amichevole per l’Empoli di mister Roberto D’Aversa che il 3 agosto al Carlo Castellani affronterà la Sampdoria.

Un test di lusso, contro la formazione di serie B che servirà al tecnico per capire lo stato di forma della sua rosa. Entrambe le squadre esordiranno in Coppa Italia fra il 10 e l’11 agosto. Il 10 è in programma Empoli – Catanzaro al Castellani, l’11, invece, c’è Sampdoria – Como a Marassi.

I prezzi interi: poltronissima, poltrona e tribuna inferiore 20 euro, maratona centrale, maratona laterale, maratona inferiore e curva sud ospiti 10 euro. I minori di 14 anni entrano gratis assieme all’acquisto di un tagliando di un maggiorenne. Per gli abbonato il prezzo è di 10 euro per poltronissima, poltrona e tribuna inferiore e di 5 euro per la maratona.

I biglietti sono in vendita all’Empoli Store, all’Empoli Point, all’Unione Clubs Azzurri. La vendita online è attiva collegandosi al sito https://empolicalcio.vivaticket.it/ o nelle rivendite ufficiali Viva Ticket.

Il giorno della gara i tagliandi saranno in vendita (salvo quelli per gli ospiti in curva sud) nelle biglietterie dello stadio Carlo Castellani, ubicate al campo sussidiario, dalle 16. Per informazioni sulla vendita o per l’acquisto dei biglietti anche WhatsApp 379.1260302.

La gara sarà inoltre trasmessa in diretta sulla pagina YouTube dell’Empoli FC e in replica nei prossimi giorni su Canale 88 e 50Canale.

Quanto alla viabilità dalle 15 sarà chiuso l’ingresso al quartiere di Serravalle, all’altezza della rotatoria sulla statale 67, quindi su via Bisarnella/viale Olimpiadi e tutta via della Maratona, la strada che costeggia l’area dello stadio a partire dall’incrocio tra via Maratona e via delle Olimpiadi